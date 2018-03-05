Под Донецком обстреляли машину с председателем партии «Родина»

Автомобиль, в котором находился председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлёв, попал под обстрел под Донецком, со ссылкой на его помощницу пишет «Интерфакс».

«Депутат Журавлёв попал в перестрелку под Донецком. Он в составе группы поехал на позиции. Везли гуманитарную помощь», — сказала его помощница.

Позже сам Журавлёв подтвердил РИА Новости информацию об обстреле.

«Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из миномётов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — сказал он.

При этом источник «Интерфакса» в самопровозглашённой ДНР сообщил, что депутат Госдумы России вместе с группой журналистов выехал из Донецка на одну из позиций недалеко от линии соприкосновения.

«Однако машина, в которой они ехали, оказалась под огнём украинских военных», — сказал он.

По его данным, все находившиеся в машине успели «вовремя покинуть её и не пострадали».

«Однако автомобилю нанесён непоправимый урон», — добавил собеседник агентства.

Ранее в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках издали приказы о соблюдении перемирия с 5 марта. Решение приняли по итогам прошедшей в Минске встречи трёхсторонней контактной группы.

«Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведён до всех командиров и каждого военнослужащего», — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Журавлёв возглавляет партию «Родина» с сентября 2012 года. Он не входит в думские фракции, однако является депутатом седьмого созыва от избирательного округа Аннинский Воронежской области. Также Журавлёв входит в Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.