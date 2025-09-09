Питбайкерша без прав устроила ДТП на трассе под Нижним Тагилом

7 сентября около 01:30 на 21-м километре трассы Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск произошло ДТП. 19-летняя местная жительница, управляя мотоциклом JHL, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель и её 14-летняя пассажирка, получили травмы различной степени тяжести. Обе участницы ДТП были без мотошлемов и защитной экипировки, что усугубило последствия.

Проверка показала, что у водителя не было права управления транспортными средствами категории «А». В связи с этим в отношении неё был составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). На месте происшествия сотрудники дорожного надзора зафиксировали неудовлетворительное состояние дорожного покрытия с множественными дефектами. В адрес организации, ответственной за эксплуатацию дороги, выдано предписание об устранении выявленных недостатков.

В данный момент проводится проверка по факту ДТП, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством без соответствующего водительского удостоверения является грубым нарушением ПДД и создаёт прямую угрозу безопасности на дороге.