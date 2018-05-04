Петербуржского оппозиционера задержали за пикет месячной давности по жертвам трагедии в Кемерове

Активиста движения «Весна» Илья Гантварг задержали в Санкт-Петербурге за нарушения в ходе пикета памяти погибших при пожаре в Кемерове, в котором он участвовал 27 марта, пишет «Медуза» со ссылкой на твит координатора штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов. На Гантварга составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП) и нарушении правил проведения мероприятия участником (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщает ОВД-Инфо.

Напомним, завтра, 5 мая, в России состоятся митинги «Он нам не царь», организованные оппозиционером Алексеем Навальным в преддверии инаугурации Владимира Путина. Во многих городах акции не согласованы властями, либо активисты не хотят выходить на согласованные чиновниками площадки, как правило, в удалённых районах. Сегодня появилась информация, что в нескольких городах начались задержания оппозиционеров.