Первый фестиваль музыки Баха пройдёт в Нижнем Тагиле в марте

Нижнетагильская филармония впервые проведёт фестиваль «Мой Бах». Событие состоится в конце марта, в дни празднования дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, который родился 21 марта 1685 года.

Как сообщает филармония, тагильских слушателей ждут три концерта — 21, 27 и 30 марта, — в которых будут представлены разные жанры творчества Баха. Апофеозом фестиваля станет концерт «Грани Гения», где гениальный композитор предстанет в разных амплуа: от философа до «рекламного агента».

Фестиваль «Мой Бах» — беспрецедентное событие для Нижнего Тагила, отмечают организаторы. На нескольких площадках будет масштабно представлено творчество Иоганна Себастьяна Баха с участием артистов ведущих концертно-музыкальных организаций России. Осуществление этого проекта было бы невозможно без содействия Министерства культуры Российской Федерации.

«Цель фестиваля — не просто исполнять сочинения великого композитора, а всем вместе понять, как его музыка сумела проникнуть в самые разные сферы нашей жизни: литературу, театр, кино, концертную эстраду, телевидение, рекламу, мобильные рингтоны — и это далеко не полный список... У каждого из нас свой опыт общения с творениями Баха, у каждого свой Бах. Поэтому тема неисчерпаема, и в новом сезоне мы намерены её продолжить», — говорит художественный руководитель Нижнетагильской филармонии Ксения Шумакова.

В финальном концерте фестиваля «Грани Гения» вместе с тагильскими артистами примут участие именитые музыканты из Москвы и Екатеринбурга. В первом отделении в исполнении солиста Московской государственной академической филармонии Константина Хачикяна и оркестра «Демидов-камерата» прозвучит знаменитый Концерт фа минор для клавира с оркестром, одновременно драматичный и лаконичный. Лауреат международных конкурсов Константин Хачикян исполнит сочинения ровесников Баха — француза Жана Филиппа Рамо и итальянца-виртуоза Доменико Скарлатти.

Во втором отделении слушатели насладятся лёгкой и полной юмора «Кофейной кантатой» Баха. По сюжету строгий отец запрещает дочери пить новомодный напиток. Юмористическое сочинение, прославляющее вкус кофе, было написано композитором по заказу владельца кофейни и стало самой известной рекламой кофе всех времён. В главных сольных партиях выступят солистка Нижнетагильской филармонии Анна Мартынова (сопрано) и солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Олег Бударацкий (бас).