Педагогов Нижнего Тагила обяжут носить во время занятий защитные экраны

В Свердловской области педагогов обяжут носить защитные лицевые экраны. Власти региона уже закупили 105 тысяч новых средств индивидуальной защиты и передали их образовательным учреждениям.

Как сообщили «Комсомольской правде» в департаменте образования администрации Екатеринбурга, лицевые экраны будут использоваться в школах, колледжах, техникумах, центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также в школах-интернатах.

Всего на закупку щитов Министерство образования Свердловской области выделило 10 миллионов рублей. Предполагается, что лицевой щиток заменит маску в течение всего рабочего дня и будет защищать от рисков заражения и учителей, и детей в классах.