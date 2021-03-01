Озеленять экопарк на Муринских прудах начнут в апреле этого года

В Нижнем Тагиле утвердили план озеленения нового экопарка в микрорайоне «Муринские пруды». Всего на площади 7,5 гектара планируется высадить 220 деревьев разных пород и 2256 кустарников. Высаживать растения начнут уже с середины апреля этого года.

Работы по озеленению разделены на два этапа, рассказали в пресс-службе мэрии. До мая планируется высадить деревья от двух до пяти метров, а с сентября по октябрь в парке начнут появляться кустарники.

«В основу дендрологического плана участка положен принцип естественной природной среды. Мы постарались отойти от строгих геометрических форм в посадке деревьев и кустарников и отдали предпочтение рассредоточенному расположению, плавным линиям», — пояснила ландшафтный архитектор Екатерина Буряковская.

Заниматься озеленением поручено специалистам муниципальной службы экологической безопасности. Согласно плану, уже весной этого года между школой № 100 и экопарком появится кленовая аллея. По обеим сторонам от центрального цветника высадят группы мелколистных лип. Там, где сейчас находятся игровые площадки, высадят горные сосны, ели, пихты и лиственницы. Со стороны Уральского проспекта появятся яблони, шаровидные ивы и дерён белый. А чтобы защитить пространство от ветра и пыли, по периметру парковки создадут живую изгородь из кизильника. Входную группу составят из хвойных растений — елей, можжевельника и туи.

В службе экологической безопасности отметили, что большая часть запланированных для озеленения общественной территории саженцев есть в городском питомнике, остальные закупят в питомниках Свердловской области.

Проект экопарка на Муринских прудах был реализован в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» за 95 млн рублей. На территории установили уютные беседки и качели, места для занятий воркаутом и покатушек на роликах и самокатах, а также площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья.