Открыть студию танца, запустить новый продукт и наладить производство детских площадок. Какие проекты уральских предпринимателей были реализованы благодаря поддержке СОФПП в 2022 году 

В 2022 году тысячи бизнесменов смогли принять участие в различных программах Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). С начала года СОФПП выдал займов по льготным ставкам на сумму 1 млрд 63 млн рублей. Всего было выдано 633 займа в размере от 300 тысяч до 5 млн рублей. Особенно востребованы у свердловских предпринимателей льготные займы на создание и развитие бизнеса, поручительства по кредитам по низким процентным ставкам, обучающие курсы и консультации квалифицированных специалистов. О том, какие проекты удалось реализовать благодаря поддержке государства АН «Между строк» рассказали специалисты СОФПП.

Самозанятая Надежда Лисицина получила финансирование после того, как прошла обучение в СОФПП по программе «Стартуй уверенно» и защитила свой проект по открытию в Екатеринбурге студит растяжки и танца «Стрейч-слайм».

«Я открываю студию в Пионерском районе, в периметре новых жилых комплексов “Современник” и “Тёплые кварталы”. Фишка пространства – занятия воздушной акробатикой. Её преподаёт моя дочь, она тоже самозанятая. Я – преподаватель по пилатесу и стрейчингу. Благодаря средствам фонда мы смогли заказать необходимое оборудование, сделать ремонт помещения», — рассказала предпринимательница.

Предприятие «УралВторПолимер», которое занимается обработкой неметаллического сырья и производством пластмассовых изделий для упаковки и строительства, благодаря льготному займу приобрело оборудование и смогло наладить выпуск нового продукта.

В октябре СОФПП, Банк ВТБ и компания из Первоуральска «Наш двор» подписали поручительство фонда по льготному кредиту на сумму 50 млн рублей. Средства пойдут на развитие производства детских игровых площадок и спортивных комплексов.

Поручительство фонда поддержки предпринимательства обеспечивает 50% от суммы кредита, который компания «Наш двор» получит на 3 года под 3% годовых. Деньги пойдут на покупку нового производственного оборудования и транспорта. Всего же с начала года фонд выдал поручительств на сумму более 3 млрд рублей.

«Поручительства фонда позволяют расширять финансовые возможности бизнеса. С начала 2022 года мы выдали 659 поручительств на общую сумму 3 млрд 021 млн рублей. Это позволило уральским предпринимателям получить в банках финансирование на сумму 7 млрд 378 млн рублей», — говорит директор СОФПП Валерий Пиличев.

Другой востребованный инструмент поддержки предпринимателей, который предлагает СОФПП — горячая линия для малого и среднего бизнеса, созданная в марте 2020 года в период пандемии. С начала 2022 года года на неё поступило 17 970 обращений. Только за сентябрь специалисты ответили почти 2200 вопросов.

«40% всех вопросов касаются инструментов поддержки для старта и развития бизнеса, около 20% — займов фонда, порядка 10% — наших мероприятий и прямых эфиров. Также бизнес интересуют образовательные программы, возможности СОФПП по развитию креативного предпринимательства, существующие в регионе субсидии и гранты, антикризисные инструменты поддержки», — рассказывает Валерий Пиличев.

Горячая линия работает без перерывов и выходных с 9 до 18 часов в формате экспресс-консультаций. Квалифицированные специалисты, в числе которых два профессиональных юриста, помогают предпринимателям разобраться с доступными сегодня инструментами поддержки, которые предлагает фонд и тем, как ими воспользоваться, отвечают на вопросы по налогообложению и законодательству.

«Консультацию провели очень профессионально, рассказали доступным языком всё, что меня интересовало, ответили на все мои вопросы, помогли разобраться в разных займах», — отозвалась о работе специалистов горячей линии индивидуальный предприниматель Кристина Маслова.