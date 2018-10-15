Оперативные службы Нижнего Тагила подняты из-за обнаруженного снаряда

В понедельник, 15 октября, сотрудники оперативных служб Нижнего Тагила были подняты из-за предмета, похожего на снаряд (миномётную мину). Как рассказал АН «Между строк» источник в правоохранительных органах, боеприпас нашли энергетики во время земляных работ в районе улиц Черных и Тагильской. На данный момент на месте работают сапёры, дежурят машины скорой помощи и МЧС.

На камерах «Сетей Тагила» видно, что сотрудники ГИБДД перекрыли участок Черных от улицы Максима Горького до Тагильской.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» не смогли оперативно прокомментировать ЧП.