Общественники Татарстана выступили против положения о русском народе и языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции понятия о «государствообразующем народе» и русском языке, со ссылкой на письмо Всемирного форума татарской молодёжи в адрес депутатов Госдумы пишет «Коммерсантъ».

В обращении говорится, что такая формулировка противоречит «принципам демократического федеративного государства»: общественники считают, что понятие «государствообразующий народ» «автоматически предполагает деление народов на различные "сорта"». Таким образом, представители «нерусских национальностей» провозглашаются народами «второго сорта».

Против изменения статьи о народе и языке выступил также Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) — там заявили, что поправка нарушает права «25 миллионов "негосударствообразующих" граждан» России. Глава ВТОЦ Фарит Закиев назвал «государствообразующую» поправку «беспрецедентной формой диффамации и искажения исторической правды», которая может привести «к обострению межнациональных и межконфессиональных проблем, к расколу и вражде».

В начале марта против поправки о «государствообразующем народе» выступил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия "государствообразующий народ" применительно к одной единственной нации», — заявил он.

Он добавил, что такие изменения могут повлечь за собой непоправимые последствия. Однако в Кремле отвергли возможность конфликта из-за данной поправки.

2 марта Госдума завершила приём поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Свои поправки также внёс президент Владимир Путин. Сейчас они дорабатываются с учётом мнений, поступивших в рабочую группу. Предполагается, что общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдёт 22 апреля.

По данным «Левада-центра», только 25% россиян решили, что пойдут и проголосуют за путинские поправки в Конституцию. Социологи отмечают, что люди не понимают сути, зачем нужны изменения в Основном законе страны.