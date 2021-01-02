Новый НДФЛ для богатых, возврат пеней за ЖКХ и индексация пенсий: с 1 января в России начали действовать новые законы

С 1 января 2021 года в России вступает в силу несколько десятков новых законопроектов, касающихся практически всех сфер жизни общества. Мы выбрали наиболее важные законы и расскажем, какие изменения они несут.

НДФЛ для богатых повышается до 15%

Для граждан с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей с начала 2021 года вводится повышенная ставка НДФЛ — 15% вместо 13%. В случае если ваш заработок до вычета налогов равен или больше 416 тысяч рублей в месяц, закон также распространяется на вас. Деньги правительство намерено направить на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Повышенная ставка коснётся только излишек дохода, на разовые сделки (продажа квартиры или другого имущества) повышенная ставка не распространяется.

«Если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей, однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%», — объясняет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

За долги ЖКХ снова начисляют пени

С 1 января заканчивается мораторий на взыскание пеней за коммунальные долги, который российские власти ввели весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Всё это время пени не начислялись и взыскать их было нельзя; теперь коммунальщики могут вернуть всё в полном объёме. Если в 2020 году вы не успели расплатиться с долгами за ЖКУ, они отразятся в квитанции.

Поверка счётчиков, которую также отложили из-за пандемии, с 1 января снова станет необходимостью, неповеренные счётчики перестанут учитывать — вернутся правила, которые действовали до коронавируса.

Удалённая работа

С 1 января вступает в силу закон о дистанционной работе, с этого момента вводятся три формы работы не в офисе: дистанционная, временная дистанционная (до шести месяцев) и комбинированная, когда часть времени можно проводить на рабочем месте, часть — дома. Чтобы перейти на удалёнку официально, необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Если вы переходите на такой режим работы — помните, что для начальника это не повод снижать вам зарплату, в частности если сохраняются всё те же требования и обязанности.

Если на удалёнке вы в течение двух дней не выходите на связь — это основание для увольнения. Также лишиться рабочего места вы рискуете, если поменяете место дислокации (к примеру, неожиданно уедете за рубеж), не предупредив об этом начальство, и это скажется на качестве работы.

В России появятся платные вытрезвители

За несколько дней до Нового года Владимир Путин подписал указ о возвращении в России вытрезвителей. Вытрезвители будут платными, регионам поручено организовывать их на базе государственно-частного партнёрства. В среднем, как подсчитали ранее в Госдуме, ночь в таком учреждении обойдётся человеку в 1,5 тысячи рублей.

Документ также вносит правки в закон «О полиции»: стражам порядка разрешено доставлять нетрезвых не только в больницы (как это было раньше), но и в вытрезвители. Поводом для помещение в спецучреждение могут стать следующие признаки опьянения: невозможность передвигаться самостоятельно и дезориентация.

У России новый дефицитный бюджет

С 1 января вступает в силу бюджет страны, основные характеристики которого определяли при условии, что ВВП составит 115,5 триллиона рублей, а инфляция не превысит 3,7%. По всем этим раскладам бюджет страны дефицитный — расходы превысят доходы почти на 3 триллиона рублей.

Один бюджет России — это почти семь бюджетов Москвы (без учёта Подмосковья), или 87 бюджетов Чукотского автономного округа — одного из самых маленьких регионов по численности населения в стране, где живут чуть больше 50 тысяч человек.

Часть федерального бюджета засекречена, остальные деньги распределены между министерствами и ведомствами. Больше всего достанется Министерству финансов — почти 7 триллионов рублей. В его компетенции самые разные расходы — от регулирования финансовых рынков до развития пенсионной системы. На последнее заложено 2,24 триллиона рублей. Минобороны получит 1,87 триллиона, МВД — 1,04 триллиона, Минздрав — 500,28 миллиарда рублей (дополнительно к этой сумме в здравоохранение будут вкладываться регионы). На управление делами президента потратят 166,63 миллиарда рублей, ещё 13 миллиардов заберёт себе Госдума.

В новостройках начнут ставить умные счётчики

С 1 января вступает в силу закон об умных счётчиках: от обычного они отличаются наличием доступа к проводному или мобильному интернету. Технология позволяет передавать данные со счётчика энергокомпании автоматически, счётчик будет фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя потребителям следить за качеством подачи электричества.

Пока что умными счётчиками должны быть оборудованы многоквартирные дома, которые вводят в эксплуатацию. До уже построенных домов счётчики доберутся в течение 15 лет, пока что можно использовать и обычные.

Увеличенный материнский капитал

В 2021 году подрастает маткапитал и сокращаются сроки, в которые ПФР должен рассматривать заявления на сертификаты. Выплата на первого ребёнка повышается до 483 881 рубля 83 копеек, на второго — до 155 550 рублей. Если за первого ребёнка выплату семья не получала, на второго ей дадут 639 431 рубль 83 копейки. На выдачу или отказ в сертификате у Пенсионного фонда есть пять дней с момента получения сведений из ЗАГСа. До десяти рабочих дней сокращается срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом.

Новые госпошлины

За внесение сведений о юридическом лице в реестр операторов финансовых платформ придётся заплатить 35 тысяч рублей. А за регистрацию перехода права собственности за объект недвижимости в связи с реорганизацией юрлица — 1 тысячу рублей. Пострадавших в чрезвычайной ситуации освобождают от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности при приобретении нового жилья взамен утраченного. Закон распространяется и на тех, кто единичный собственник, и на тех, кто покупает долю.

Новые противопожарные правила

С 1 января вступают в силу новые противопожарные правила — документ на 133 страницы утвердило правительство. Теперь нарушением считаются оставленные без присмотра дома свечи, непотушенные сигареты, керосиновые лампы и прочие источники открытого огня. Из подвалов и чердаков домов необходимо убрать весь хлам, в том числе личные вещи. В подвалах и цокольных этажах нельзя обустраивать производственные участки и мастерские, открывать детские развивающие и развлекательные центры, площадки для торжественных мероприятий и праздников и спортзалы. Исключением могут быть только те случаи, когда проектная документация предусматривает такое размещение.

Новыми правилами также запрещается курить в больницах, вузах, колледжах, школах, поликлиниках и транспорте (кроме мест, которые специально для этого обустроили). Больницы и торговые центры должны иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от дыма и огня.

Новые правила оплаты больничного

С 1 января все регионы России выходят на систему прямых выплат по больничным: пособия граждане будут получать не от работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования. В 2020 году этот порядок действовал только в 77 регионах, а с 1 января работает повсеместно. Эксперты Минтруда подчеркивают, что такая система гарантирует работнику выплату больничного, независимо от финансовой ситуации в компании.

Повышение МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рубля, превысив прожиточный минимум трудоспособного населения (этот показатель в целом по стране будет равен 11 653 рублям). В соответствии с новым законом МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться не на основе потребительской корзины, а из медианного дохода (это означает, что половина работающих граждан получают больше этой величины, а половина — меньше).

Повышение пенсии и пенсионного возраста

С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, средняя сумма выплат на конец 2021 года составит 16 245 рублей. В 2021 году продолжится реформа по повышению пенсионного возраста: на пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в первой половине 1965 года, и мужчины, родившиеся в первой половине 1960 года. Увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 будет проходить поэтапно и окончательно завершится в 2028 году.

Новые правила техосмотра

С 1 января заработали обновлённые требования к комплектации автомобильной аптечки первой помощи: в неё включены две одноразовые медицинские маски, увеличено количество упаковок стерильных салфеток, исключены бактерицидные лейкопластыри, стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты малой ширины. Кроме того, теперь водители имеют право комплектовать аптечку самостоятельно.

С 1 марта 2021 года автовладельцев ждут новые правила техосмотра: обязательная фотофиксация процедуры, а также перевод диагностических карт в электронный вид. Закон должен был вступить в силу ещё в 2020 году, но из-за пандемии сроки были перенесены.

Криптовалюта

1 января вступает в силу закон «О цифровых финансовых активах», который даёт определения криптовалютам, разрешает легально их продавать и покупать, но запрещает использование криптовалют в качестве платёжного средства на территории России.

Психоневрологические интернаты

С 1 января начинают работу новые правила для ПНИ: пациентов обязаны будут размещать по два-три человека в помещениях квартирного типа, ранее они могли проживать по шесть человек в помещениях коридорного типа. Предусмотрен запрет на использование лекарственных средств в немедицинских целях, на применение физического стеснения и изоляции. Новые положения также закрепляют необходимость обеспечить пациентам ПНИ активный образ жизни, социализацию, помощь в профессиональном обучении и трудоустройстве.

Запрет брать собак на пляжи

С 1 января вступили в силу новые правила пользования пляжами: к водоёмам нельзя будет брать с собой животных, кроме собак-поводырей. Посетителям пляжей также запретят играть в спортивные игры в не отведённых для этого местах, купаться при подъёме на пляже красного или чёрного флага и кататься на маломерных судах.