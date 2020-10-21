Новая выставка в «Доме Черепановых» посвящена путешествиям по железной дороге

В историко-техническом музее «Дом Черепановых» Нижнетагильского музея-заповедника открылась новая выставка, посвящённая истории Уральской железной дороги. Она расскажет о том, как осуществлялись перевозки и обслуживание пассажиров на Нижнетагильском участке Уральской железной дороги во второй половине XIX века.

«Когда в 1878 году была открыта Уральская Горнозаводская железная дорога, российские традиции железнодорожных перевозок к этому времени уже сложились и приобрели привычные формы: с вокзалами, пассажирскими вагонами, штатом обслуживающего персонала. Но, учитывая колоссальные размеры России и огромную протяжённость её железнодорожных путей, на магистралях местного значения сформировались свои исторические и культурные особенности пассажирских перевозок», – отмечают в музее.

Гости экспозиции узнают, как выглядел первый тагильский вокзал и какие знаменитости проходили через его залы. Как были одеты пассажиры и какой багаж они брали с собой в путешествие по железной дороге сто лет назад. Какие удобства были в первых пассажирских вагонах и как выглядели проездные документы в разные периоды.

Выставка «Дама сдавала в багаж…» будет работать в «Доме Черепановых» на улице Верхняя Черепанова, 1 до 31 мая 2021 года.