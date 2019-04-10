Нижний Тагил включат в федеральный проект «Умный город»

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на форуме «Умный город — 2019» сообщил о поданной заявке на включение в федеральный проект Нижнего Тагила, Заречного и ЗАТО Лесной, пишет ИА Regnum.

Накануне, 10 апреля, в Свердловской области было подписано трёхстороннее соглашение между правительством региона, главами Каменска-Уральского и Полевского, а также «Ростелекомом».

«Заключено соглашение о намерениях по реализации проекта "Умный город" в двух городах — это Каменск-Уральский и Полевской. При участии федеральных органов власти, правительства Свердловской области и "Ростелекома" будет проведена комплексная модернизация с тем, чтобы вывести эти города на новый уровень», — сказал Смирнов.

Смирнов подчеркнул, что технологии «Умного города» не должны стать самоцелью — необходимо, чтобы цифровизация пригодилась гражданам в повседневной жизни.

Реализация всероссийской программы «Умный город» подразумевает поэтапный перевод управления основными городскими процессами в компьютерную сферу. Электронные системы без вмешательства человека будут собирать и анализировать данные и регулировать, например, уровень освещённости на улицах и пропускную способность перекрёстков, а камеры видеонаблюдения станут автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения. Предполагается поэтапное внедрение систем электронной диспетчеризации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, энергетики. Предусмотрено активное использование в многоквартирных домах автоматизированных систем учёта потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных, сбор и централизованная обработка информации в сферах ЖКХ, архитектуры, градостроительства, благоустройства.

Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жильё и городская среда».