Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали две пенсионерки

Накануне около семи часов вечера в селе Покровское Hyundai Santa Fe сбил 63-летнюю женщину. Как уточнили АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, пенсионерка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у пострадавшей травмы головы, переломы руки и ноги. Пенсионерку госпитализировали в ЦГБ № 1.

Ещё одно ДТП с участием пожилой женщины произошло в субботу у дома № 99 в селе Покровское-1. 22-летний водитель ВАЗ-2114, сдавая задним ходом, не заметил 76-летнюю женщину. В результате наезда пешеход получила незначительные травмы головы и после оказания медпомощи была отпущена домой.

Агентство новостей «Между строк»