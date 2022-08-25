Нижнетагильский драматический театр открыл новый творческий сезон подарком-капустником 

Драматический театр Нижнего Тагила открыл новый, 77-й творческий сезон. Подарком зрителям стал небольшой капустник, в котором персонажи 16 спектаклей пытались поделить сцену, а уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк и драматург Александр Островский конкурировали за премьеры.

Как рассказали в театре, уже 30 сентября зрителей ждёт первая премьера нового сезона — «Озорник» (12+) по рассказу Мамина-Сибиряка в инсценировке Ирины Васьковской. Рассказ не известен широко, тем интересней будет зрителям. В этом уверен режиссёр-постановщик, художественный руководитель театра Игорь Булыгин. Для Мамина-Сибиряка этот год юбилейный, а тагильский драмтеатр единственный в мире носит имя певца Урала.

Сценографические решения придумал художник из Санкт-Петербурга Константин Соловьёв, ранее оформлявший спектакли «О любви» (16+), «Мёртвые души» (18+) и «Демидовы. Версия» (16+). Над костюмами работает тагильская художница Юлия Зятькова.

В конце ноября состоится премьера спектакля «Бесприданница» (12+) по пьесе Александра Островского. Поставит спектакль режиссёр Галина Зальцман, оформлением займётся художник Дмитрий Разумов, который ранее работал в Нижнем Тагиле над спектаклем «Двенадцать стульев» (12+). Обе премьеры ставятся на средства гранта губернатора Свердловской области.

Также в новом сезоне в труппе пополнение — теперь на тагильской сцене будет играть артист Александр Нечаев из Серовского театра драмы.

«В наших ближайших планах два гастрольных выезда. И оба обменные. В середине сентября в рамках федерального проекта “Большие гастроли” при поддержке Министерства культуры России мы поменяемся на пять дней сценами с Курским государственным драматическим театром. А в ноябре нам предстоят обменные гастроли с Серовским театром драмы — вас ждёт новая встреча с нашими северными братьями. В общем, планы у нас большие. 77-й сезон будет насыщенным», — пообещал худрук театра Игорь Булыгин.