«Нижнетагильская литейная компания» выплатит матери погибшего работника 1,3 млн рублей компенсации морального вреда

В августе 2021 года на производстве «Нижнетагильской литейной компании» погиб 47-летний инженер-электроник литейного производства. Было проведено расследование несчастного случая на производстве, которое установило, что причинами явились эксплуатация неисправных механизмов, оборудования, неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. Лицом, допустившим нарушение требований охраны труда, был назван директор ООО «НЛК».

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, у погибшего мужчины осталась пожилая мама, которая в результате трагической гибели сына испытала сильные душевные страдания. Сын при жизни помогал матери, оберегал её и заботился о ней. Женщина подала иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к ООО «НЛК» о компенсации морального вреда. Истец просила взыскать с бывшего работодателя 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Представитель ответчика исковые требования не признал, полагая, что причины несчастного случая на производстве со смертельным исходом — нарушение самим пострадавшим инструкции по охране труда и его грубая неосторожность. Суд первой инстанции пришёл к выводу, что погибший работник действительно нарушил инструкции, и посчитал, что данный факт должен учитываться при определении размера компенсации морального вреда. Суд определил сумму компенсации в размере 500 тысяч рублей.

Обе стороны не согласились с решением и обжаловали его в Свердловском областном суде.

«Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, отметила, что виновным в несчастном случае признано должностное лицо — директор ООО “НЛК”. Не было установлено грубой неосторожности пострадавшего, приведшей к несчастному случаю, а также нахождение его в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Акт о несчастном случае составлен по результатам расследования комиссией, созданной работодателем, утверждён директором, акт не был оспорен в установленном законом порядке и не признан незаконным, а потому является надлежащим и достоверным доказательством, подтверждающим обстоятельства и причины несчастного случая. В этой связи не имеют правового значения доводы ответчика о том, что в несчастном случае имеется вина самого пострадавшего в виде грубой неосторожности», — отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свердловский областной суд изменил решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила в части размера компенсации морального вреда, взыскав с ООО «НЛК» 1 миллион 300 тысяч рублей в пользу матери погибшего работника.