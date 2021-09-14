Нервы, мандраж и поиски спонсора. Дрифтеры Нижнего Тагила — о хобби, забирающем 70 процентов зарплаты, и о том, почему у автоспорта в городе нет будущего

Тагильчане Александр Пузанов и Артём Андриенко занимаются дрифтом шесть лет. За это время они участвовали в соревнованиях, которые проходили в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Тюмени. Парни вкладывают почти всю зарплату в прокачку своего корча — автомобиля, специально переделанного под дрифт. Журналист АН «Между строк» пообщалась с автолюбителями и узнала, зачем они занимаются дрифтом и насколько в Нижнем Тагиле развит автоспорт.

Александру Пузанову 25 лет, он работает в семейном автосервисе механиком. Автомобилями увлекается с детства: когда парню было 10 лет, отец доверил ему руль. Сейчас Александр — единственный пилот в Нижнем Тагиле, который занимается летним дрифтом.

Александр впервые побывал на соревнованиях по дрифту в 19 лет. На них его позвал лучший друг — Артём Андриенко, который работает электриком на ЕВРАЗ НТМК. Ранее молодые люди никогда не бывали на таких соревнованиях, автоспорт их поразил с первой же минуты.

«Приехали туда, увидели машины и загорелись этим. Спустя несколько недель я купил себе первый автомобиль Toyota Cresta X80. Мы сразу же заменили в нём двигатель, это был наш первый опыт замены двигателя. Но в итоге у нас ничего не вышло и мы продали этот автомобиль. Купили Toyota Soarer и в 2016 году полноценно ворвались в дрифт. Тогда мне было 19», — вспоминает Александр Пузанов.

С тех пор друзья всё свободное время стали проводить в гараже, готовя машину к соревнованиям. Дрифт и езда на обычном автомобиле — это абсолютно разные вещи, говорят тагильчане. В дрифте важна зрелищность, траектория, угол заноса автомобиля и скорость. Чем лучше участник выполнит задания судей, тем больше баллов он наберёт.

«Первый управляемый занос я помню. Я только купил Toyota Cresta, это было ближе к зиме. Я ехал и не понимал, как рулить автомобилем, поэтому я просто крутил автомобиль во всех стороны и выжимал газ в пол. Потом уже посмотрел в интернете, как и что делать, и приноровился», — говорит Александр.

Друзья ездят на Nissan Cefiro Друзья ездят на Nissan Cefiro Друзья ездят на Nissan Cefiro

Тагильчане между собой распределили обязанности. Александр пилотирует автомобиль, а 22-летний Артём отвечает за рекламу и оформление документов для участия в гонках, бронирует жильё и перевозит машину из гаража до места соревнований. Парни говорят, что в Нижнем Тагиле автоспортом заниматься сложно.

«У нас городе негде тренироваться. В Екатеринбурге каждый месяц проходят тренировки, у нас такого нет, потому что у нас нет даже площадки для этого. Раньше был картодром на ВМЗ, но сейчас там весь асфальт в дырах, и если ехать на автомобиле, то можно повредить подвеску или порвать шины. Хорошо, что у нас два дня идут соревнования: первый день — это тренировки, а второй день — заезды», — делится Александр.

Минимальная сумма, необходимая для участия в дрифте, — примерно 45 тысяч рублей, рассказывает Артём. На эту сумму ребята покупают недорогие шины, бензин, оплачивают взнос за участие в соревнованиях. Но обычно таких денег не хватает.

«Когда мы ездили в прошлый раз на этап, то взяли два кредита (на 30 и 37 тысяч рублей, итого 67 тысяч), чтобы просто съездить и потренироваться один день, поэтому мы очень усердно ищем спонсоров, чтобы это было проще. А пока ездим за свой счёт», — рассказал Артём Андриенко.

Раньше у гонщиков был спонсор — тагильский автосервис, но парни разорвали с ним контракт, так как спонсор экономил буквально на всём: давал подержанные шины и не покупал нужные запчасти. Артём говорит, что на автомобиль он может потратить до 70% своей зарплаты. Когда средств не хватает, помогают родственники и друзья.

«У нас в городе автоспорт очень не развит и рекламы автоспорта как таковой нет, это никому не нужно. Мы предлагаем потенциальным рекламодателям разместить рекламу у нас на машине. Но такие суммы, которые мы хотим вкладывать в наш корч, никто не хочет нам давать, поэтому приходится всё оплачивать из своего кармана», — говорит Артём Андриенко.

Перед DRIFTWARS (чемпионатом Урала по дрифту) Артёму и Александру написали 120 человек с рекламными предложениями. Но все они — это бартер, который Артёму и Александру невыгоден, ведь это не поможет им купить новые шины для Nissan Cefiro.

«Нам недавно интим-магазин “Казанова” предложил бартер. Сказали, что нам дадут смазки, игрушки, а мы взамен должны были их рекламу себе на автомобиль повесить. Но нам это зачем надо? Нам бензин и шины нужны», — поделился Артём.

Также у ребят есть свои автомеханики, которые, как и они, неравнодушны к дрифту. Артëм Дамм и Дмитрий Бусько ездят с ними почти на все соревнования: поливают двигатель водой, чтобы тот не перегревался, меняют резину и ремонтируют сломанные детали.

«Мы катаемся и получаем удовольствие. Да, я могу кричать на своих механиков: “Поливай воду быстрее, давление спускай!” Но всё равно эти нервы и мандраж — это классное чувство», — делится Александр Пузанов.

Друзья мечтают попасть в Уральскую лигу дрифта и RDS (Российскую дрифт-серию), но для этого нужно вложить в автомобиль минимум миллион рублей. Таких денег у тагильчан сейчас нет, но они надеются найти спонсора, который поможет им исполнить мечту.