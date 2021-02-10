Не экономит на смартфоне, работает онлайн и ходит за сим-картой в тапочках. Какой он — тагильский пользователь сотовой связи? 

2020 год научил нас быть более мобильными — работать на удалёнке, подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, пользоваться интернетом больше обычного. Как отреагировали на изменения операторы связи, где в Нижнем Тагиле и его окрестностях «летает интернет», рассказала директор Свердловского отделения МегаФона Инна Джур.

Инна Владимировна, довольно часто мы слышим, что у МегаФона самый быстрый мобильный интернет. Скажите, это рекламный слоган или реальный факт?

МегаФон, по данным независимого исследования, четыре года подряд остаётся лидером по скорости мобильного интернета в России. Международная компания Ookla анализирует и сравнивает замеры реальных пользователей всех операторов связи, сделанные в приложении Speedtest. В Свердловской области мы также первые по этому показателю: по результатам исследования, средняя скорость мобильного интернета составляет 28,5 Мбит/сек. Для обычного пользователя это значит, что всего 3 секунды потребуется, чтобы загрузить приложение на смартфон, а скачать фильм достойного качества можно за 5–6 минут. То есть мобильный интернет становится альтернативой домашнему и успешно его заменяет там, где нет проводного подключения. Поэтому на ваш вопрос я бы ответила так: самый быстрый интернет МегаФона — это подтверждённый факт, который уже стал нашим слоганом.

Вы сказали, что наша область тоже с «самым быстрым», а как обстоят дела непосредственно в Нижнем Тагиле и окрестностях. Будет ли быстрый интернет от МегаФона ловить в садах, в пригороде?

Нижний Тагил — важный город для области: помимо того, что он второй по численности населения, здесь сосредоточено много промышленных предприятий. И конечно, наша задача — обеспечить качественную связь и интернет как в жилых районах, так и в цехах заводов. Только в 2020 году наши технические специалисты модернизировали более 30 базовых станций в Нижнем Тагиле и Пригородном районе. Благодаря проведённой работе, увеличилась скорость мобильного интернета, выросло и количество абонентов, которые могут одновременно обслуживаться в сети.

Скорости мобильного интернета выросли в центре Нижнего Тагила, Тагилстроевском районе, на Вагонке, в микрорайонах Алтайский и Пихтовые горы, а также в Пригородном районе: сёлах Лая, Новопаньшино, Николо-Павловское и посёлке Новоасбест.

Не секрет, что выросли цены на ЖКХ, продукты питания, лекарства. Что происходит со стоимостью связи и интернета? Как изменилась ваша тарифная политика в условиях пандемии?

В конце прошлого года агентство Content Review опубликовало результаты исследования тарифов всех операторов и вывело индекс доступности связи в регионах. В этом рейтинге Свердловская область находится на 20-м месте из 84, то есть у нас в регионе отношение среднего тарифа к среднему доходу населения минимально. Конечно, это цифры в целом по отрасли. Что касается МегаФона, то мы не повышали тарифы. Мы запустили линейку #БезПереплат, где есть несколько решений, чтобы экономить ещё больше. Во-первых, все неизрасходованные минуты и гигабайты теперь сохраняются, их можно потратить в любое время. Во-вторых, звонки внутри сети и мессенджеры доступны при отрицательном балансе. И что немаловажно, во все тарифы линейки включена защита от нежелательных подписок. На мой взгляд, в новом предложении учтены все потребности абонентов в минутах и гигабайтах, а продолжать общение можно даже при минусе на счёте.

Вы делаете упор на скорость мобильного интернета, а в рекламные кампании привлекаете популярных звёзд. На какую аудиторию делает ставку компания?

Мы ориентируемся на цифровых абонентов. Это люди, которым нужен мобильный интернет для работы, учёбы, развлечения и общения. Именно они потребляют контент из глобальной cети и первыми замечают увеличение скорости. Фокус именно на эту аудиторию приносит результаты. Мы видим, что трафик в Свердловской области за 2020 год вырос на 60%, а пользователи предпочитают именно высокоскоростную сеть четвёртого поколения — на неё приходится порядка 80% от общего объёма передачи данных.

Инна Владимировна, расскажите, пожалуйста, какие смартфоны вошли в топ покупок тагильчан и изменился ли средний чек?

В пандемию наши абоненты не стали экономить на мобильных телефонах, а средний чек в рознице даже вырос на 11% по сравнению с докарантинными значениями 2020 года. Самыми популярными брендами стали Samsung, Xiaomi и Honor. Покупатели выбирали смартфоны с большим экраном и высокой производительностью. Телефоны стали не единственными гаджетами, на которые обратили внимание покупатели. Спрос вырос на модемы и роутеры, а пик продаж пришёлся на апрель. В этом месяце свердловчане активно покупали эти устройства для удалённой работы и учёбы.

Скажите, а сейчас действительно можно купить и зарегистрировать сим-карту в сети без посещения салона связи?

Что касается покупки и самостоятельной регистрации сим-карты — да, этот проект был продиктован влиянием сложившейся карантинной ситуации. Купить сим-карту стало возможно в магазинах у дома, а активировать в любой момент через наше приложение или портал госуслуг. В Нижнем Тагиле и Пригородном районе уже открыто порядка 170 таких точек продаж, и могу отметить, что жители положительно восприняли этот формат. Мы зафиксировали двукратный рост спроса за последние три месяца прошедшего года в сравнении с третьим кварталом 2020 года.

Мы говорили о том, что МегаФон развивает сеть в городах и небольших посёлках, и это хорошие новости для жителей области. Но у вас наверняка есть глобальные планы и замыслы. Можете ими поделиться?

В прошлом году МегаФон запустил два действительно масштабных проекта. Один из них — прокладка подводного кабеля в Арктической зоне России. Arctic Connect (название проекта. — Прим. ред.) подключит труднодоступные объекты Арктики и Дальнего Востока к современным телеком-услугам. А в мировом масштабе свяжет Европу и Азию и поможет справиться с растущими объёмами мирового трафика. Специалисты уже провели исследования рельефа дна шести морей, в дальнейшем запланировано детальное изучение условий прокладки линии связи, чтобы определить оптимальный маршрут.

Второй проект — разработка системы низкоорбитальной спутниковой передачи данных. Казалось бы, что связывает телеком и космос? Всё очень просто: сейчас наземная связь доступна примерно на 35% территории России. В остальные регионы с низкой плотностью населения прокладывать оптоволокно нерентабельно. По нашим расчётам, расходы сопоставимы с вложениями в космические проекты. Когда мы сможем объединить наземную и спутниковую инфраструктуру, высокоскоростная связь появится на всей территории страны и удовлетворит растущий спрос на телеком-услуги. Первые космические миссии мы планируем совершить в ближайшие пять лет.

Понимаю, сейчас это звучит немного футуристично. Но если оглянуться в прошлое, то когда-то интернет в мобильном телефоне тоже казался фантастикой, а сейчас это реальность, в которой мы живём.

Инна Владимировна, редакция АН «Между строк» благодарит вас за интервью. В текущем году будем ждать от МегаФона не только космических проектов, но и дальнейших наземных побед в расширении покрытия связью территорий нашей области.