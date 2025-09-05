Малолетние хулиганы бросали камни в проезжающие автомобили на улице Садоводов в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Тагильчанка Людмила рассказала редакции АН «Между строк», что накануне вечером её автомобиль едва не пострадал от рук малолетних хулиганов. Около 20:00 она ехала по улице Садоводов по направлению к Свердловскому шоссе, как в районе остановки «Дальняя» трое подростков, стоявших на тротуаре, кинули в её автомобиль камень. После этого девушка остановилась, а малолетние хулиганы, испугавшись, сразу же убежали.

«Мне вообще непонятно, почему я сама должна оплачивать повреждения своего имущества за родителей этих подростков, которые не дали должного воспитания своим детям и не обеспечили им нормальный досуг», — возмущается Людмила.

Тагильчанка просит полицию обратить внимание на подобные случаи, а также родителей, узнавших в хулиганах своих детей, провести воспитательные беседы.