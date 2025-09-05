В Нижнем Тагиле выберут лучшую кофейню

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на звание лучшей кофейни города «Любимый кофе всегда рядом». Как сообщается на официальном сайте администрации, соревнование проводится в целях повышения культуры обслуживания населения и распространения опыта работы предприятий сферы общественного питания, стимулирования деятельности предприятий к повышению качества услуг и конкурентоспособности.

В конкурсе заявлено две номинации: «Лучшая кофейня города» и «Лучшее кофейное меню». В жюри вошли: начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства мэрии Людмила Абдулкадырова, директор ООО «Какие люди» Антон Барышников, начальник отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей Роспотребнадзора Александр Башкиров и мастер производственного обучения Нижнетагильского торгово-экономического колледжа Светлана Кицваидзе.

Специалисты оценят не только внешний вид кофейни и интерьер, но и благоустройство прилегающей территории, доступность заведения для маломобильных групп населения, наличие дополнительных услуг, организацию тематических мероприятий, мастер-классов, дегустаций, а также репутацию предприятия.

Заявки можно подать с 15 по 25 октября 2025 года в управление промышленной политики и развития предпринимательства администрации города по адресу: улица Пархоменко, 1а, кабинет 462. Время приёма заявок: с 8:30 до 17:30(перерыв с 12.00 до 12:48), кроме субботы и воскресенья. Либо по электронной почте: urpru1@ntadm.ru, urpru15@ntadm.ru

Победителя конкурса назовут в начале декабря.