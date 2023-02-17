Общество
Автоновости

«Не было никакой провокации». В областной ГИБДД рассказали об итогах негласной проверки работы операторов мобильных комплексов фиксации ПДД

17.02.2023 17:13
«Не было никакой провокации». В областной ГИБДД рассказали об итогах негласной проверки работы операторов мобильных комплексов фиксации ПДД

Автоинспекторы УГИБДД Свердловской области провели проверку работы операторов мобильных комплексов Cordon.Pro, сообщает E1.RU. Напомним, что новые передвижные камеры для фиксации нарушений автомобилистов впервые появились в Свердловской области на Режевском тракте 22 декабря прошлого года. За время работы комплексов водители стали жаловаться на странное поведение экипажей с камерами, которые якобы тормозили поток и провоцировали водителей на совершение обгонов в неположенном месте, что и стало поводом для проверки.

Как пояснил руководитель Центра автоматической фиксации регионального УГИБДД Дмитрий Кузнецов, в ходе проверки никаких нарушений со стороны операторов выявлено не было.

«Много ходило разных мнений, что идёт провокация. Конечно, не было никакой провокации, мы проводили негласные проверки операторов и следили, как они передвигаются. Ни одного нарушения выявлено не было. Экипажи ездили с той скоростью, которая была определена на том или ином участке тракта», — рассказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что в среднем новые комплексы фиксируют на Режевском тракте порядка 50–60 нарушений ПДД в день, большая часть из которых связана с превышением скорости. 

«Мы получили много негатива после ввода камер потому, что водителям, привыкшим гонять, теперь некомфортно ездить. При этом нормативно-правовыми актами никак не регулируется оснащение таких автомобилей (опознавательными знаками. — Прим. ред.). Но мы всё-таки пошли по пути предупреждения участников дорожного движения и оборудовали эти машины маяками, чтобы работать не на количество нарушений, а с предупреждением людей о том, что участок контролируется», — заверил Дмитрий Кузнецов.

Отметим, что, по задумке ГИБДД, камера должна фиксировать опасные манёвры проезжающих мимо машин, превышение скоростного режима, движение по обочине и выезд на встречку. Автомобиль с камерой должен быть отмечен специальным маячком жёлтого цвета и табличками «Фотовидеофиксация» на стекле. Госавтоинспекторы убеждены, что благодаря нововведению лихачи станут меньше нарушать правила.

Фото: E1.RU
Copyright
Telegram mstrok.ru