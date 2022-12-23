На дорогах Свердловской области появился мобильный скрытый комплекс фиксации нарушений ПДД

В Свердловской области на дорогах появилась новая передвижная камера для фиксации нарушений автомобилистов, пишет E1.RU. Она устанавливается внутри салона автомобиля на заднем сиденье и фиксирует правонарушения через стекло во время движения. Камера будет снимать опасные манёвры проезжающих мимо машин, превышение скоростного режима, движение по обочине, а также выезд на полосу встречного движения.

Первый в регионе мобильный комплекс Cordon.Pro начал свою работу вчера, 22 декабря, на Режевском тракте. Автомобиль с камерой отмечен специальным маячком жёлтого цвета и табличками «Фотовидеофиксация» на стекле.

«Эта камера позволяет контролировать протяжённые участки до 50 километров. То есть это не обычный комплекс, который привязан к одной точке, а система, дающая контроль над протяжённым отрезком трассы», — рассказал начальник отдела ЦАФАП ГИБДД по Свердловской области Сергей Кобяков.

В ГИБДД считают, что мобильный комплекс видеофиксации поможет избежать привыкания водителей к определённому расположению камер вдоль дороги. В дорожной полиции надеются, что таким образом автолихачи станут меньше нарушать правила. Также в автоинспекции отмечают, что погрешность аппарата будет минимальной — не более 1 километра в час.

«В комплекс загружается карта с маршрутом движения, координатами и скоростным режимом. Дальнейшая задача — это сбор корректного, качественного фотоматериала. Зона измерения — от 2 до 300 километров в час. Работает он как в дневное, так и в ночное время, поскольку оснащён инфракрасным датчиком», — рассказал E1.RU специалист по обслуживанию и эксплуатации дорожных комплексов.

Экипаж с мобильной камерой будет выезжать на дороги каждый день, работая по 10–12 часов. В 2023 году планируется приобрести ещё несколько подобных комплексов. Всего в следующем году по проблемным участкам будут ездить семь автомобилей, оснащённых мобильными камерами.

Напомним, что осенью в Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте хулиганы разбили камеру видеофиксации и напали на её оператора. Инцидент зафиксировал видеорегистратор стоявшего рядом автомобиля.