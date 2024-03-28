«Наступило то время, когда нужно успеть занять освободившиеся ниши». Международная IT-компания iRidi из Нижнего Тагила экспортирует свою продукцию в 127 стран и расширяет присутствие на российском рынке

Есть мнение, что в российской провинции нет достаточных условий для появления и успешного развития IT-технологий. Этот стереотип опровергает международная IT-компания iRidi, центральный офис которой находится в Нижнем Тагиле — городе металлургии и машиностроения. Сегодня iRidi продаёт свою продукцию по всему миру и продолжает расширять географию поставок.

В рамках совместного проекта «PRO бизнес IT-технологии» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с гендиректором iRidi Сергеем Королёвым о том, почему продукция компании так востребована на рынке, о процессе разработки, импортозамещении, конкуренции, а также узнали, почему главный офис и производство iRidi находятся в Нижнем Тагиле, а не в Москве, Токио, Сингапуре, Лондоне или Пекине.

С 2006 года iRidi работает в сфере создания устройств и программ для автоматизированного управления инженерным оборудованием умных домов и зданий.

«Наши решения — основа для создания комфортной среды в квартирах, домах, офисах, музеях, зданиях и жилых комплексах. Разработка первых проектов началась в Нижнем Тагиле, здесь создавались условия для дальнейшего развития, и поэтому здесь находится главный офис, а теперь ещё и производство. Это оказалось экономически целесообразно. Ну и в целом у нас не было желания куда-то переезжать, ведь в нашем бизнесе не так важно, в какой точке мира вы находитесь. В 2008 году мы первые в мире создали программное обеспечение, которое позволяет управлять инженерными системами и бытовой техникой с iPhone. В 2009-м мы поехали на технологическую выставку в Москву и там показали, как можно с помощью iPhone управлять системами автоматизации. Все удивлялись. К нам подходили представители иностранных компаний и говорили: “Парни, сделайте так, чтобы нашим оборудованием тоже можно было управлять с айфона”. Нас это вдохновило, и мы полностью сфокусировались на дальнейшем развитии продукта», — рассказывает создатель iRidi Сергей Королёв.

Гендиректор международной IT-компании iRidi Сергей Королёв

В 2021 году компания представила рынку серийное оборудование на собственном сетевом протоколе Bus77. Его разработка велась с 2013 года. В итоге Bus77 стал первым российским протоколом, предназначенным для решения широкого спектра задач автоматизации умных домов и зданий (Патент № 2653231, Российская Федерация, МПК H04L29, H04L 1/00-H04L 27/00, G06F15/16. Способ и система объединения компонентов для управления объектами автоматизации).

Говоря простыми словами, протокол Bus77 — это код передачи данных, который «связывает» софт и само оборудование. Однако его использование при автоматизации инженерных систем дома (отопление, вентиляция, освещение, датчики движения, датчики протечек воды, датчики климата и другое) требует меньше квалификации и гораздо меньше времени для настройки.

Это настоящий прорыв в сфере умных домов: если раньше в здании площадью 500–600 кв. метров инженеру требовалось несколько недель для настройки, то с Bus77 настройка проекта автоматизации дома занимает всего два часа. Компания вложила в этот проект 200 млн рублей.

«У нас есть 12 продакт-менеджеров, которые ведут разработку определённого продукта. У каждого он свой. Эти люди очень глубоко погружены в свою тему, знают рынок, изучают потребности клиентов, поэтому понимают, какой продукт нужно создать. Далее аналитики пишут технические задания для программистов», — объясняет гендиректор.

Основа бизнеса компании — уникальная платформа iRidi Pro. Её ключевые компоненты: редактор iRidi Studio, который является средой разработки интерфейсов и серверных проектов, и пользовательское приложение i3 Pro, обеспечивающее взаимодействие пользователя с интерфейсом умного дома.

«Первый востребованный продукт, который мы продаём с самого старта, — это визуализация (интерфейс для управления умным домом, шоурумом, музеем и другим объектом). Сделать его индивидуальным под разные объекты помогает iRidi Pro. Второй актуальный продукт — iRidi Pro Server (мозг умного дома). В нём хранится логика, драйвера для управления, расписания работы и другое. Он позволяет удалённо подключиться к объекту, чтобы управлять из любой точки мира. На третьем месте — панели управления», — говорит Сергей Королёв.

Продукты iRidi поставляются в 127 стран мира, в компании 160 штатных сотрудников, с ней работают 1300 сертифицированных интеграторов (специалисты, имеющие право устанавливать систему iRidi). 3000 проектов на оборудовании iRidi создаётся и воплощается ежегодно. Оборот составляет около 300 млн рублей в год.

«Конечно, у нас были неудачи. По нашему заказу китайцы сделали 7-дюймовую панель управления в пластиковом корпусе, и она оказалась неудачной. В итоге на её основе мы уже сами разработали свою линейку на 6, 8 и 10 дюймов в алюминиевом корпусе, с более мощным процессором и техническими характеристиками, а также интересным дизайном. Было и так, что писали приложение, но оно не заработало. Эти ошибки позволили нам осознать, что мы сделали не так и как сделать продукт лучше», — вспоминает Сергей.

В январе 2023 года компания iRidi открыла своё производство на Вагонке. Здесь из заготовок с помощью специального оборудования изготавливаются алюминиевые корпуса для панелей управления на 6, 8 и 10 дюймов и рамки электроустановочных изделий из меди и латуни. Далее они отправляются в покрасочный цех.

«Мы заказываем заготовку под наши нужды. Далее мы ставим её на станки и обрабатываем, тем самым получая нужное нам изделие. Под каждую деталь у нас свой раскрой, заготовка и параметры программы. Здесь мы изготавливаем корпуса для 6-, 8- и 10-дюймовых сенсорных панелей. От корпуса до сборки всех панелей — это полностью наша разработка», — рассказал главный технолог компании Сергей Суров.

iRidi участвует в международных выставках, а также организует собственные мероприятия в сфере автоматизации. Четыре года подряд проводит саммит «Умные дома и здания в России». В этом году он прошёл в инновационном центре «Сколково» (Москва), в его работе участвовали более 400 человек из семи стран.

«Пандемию, в принципе, мы пережили нормально. Пару месяцев был локдаун, но потом всё вернулось на круги своя. Сейчас в условиях санкций нам сложнее стало работать с зарубежным рынком, но наши клиенты — небольшие инженерные и инсталляционные компании. Среди них нет крупных игроков. Партнёры в большинстве своём от нас не отворачиваются из-за сложившейся политической обстановки. Были только единичные случаи. И есть плюс в том, что наши конкуренты из Европы ушли с российского рынка. Для нас наступило такое время, когда нужно успеть занять освободившиеся ниши. Мы сейчас вносим часть разработок в реестр российской радиоэлектронной продукции. Благодаря этому наши продукты могут использоваться на государственных объектах. IT-компаний в России стало много, так же как и проектов. Это приводит к тому, что рынок сильно перегрет и есть дефицит специалистов. Сколько бы их ни готовили, они все поглощаются, потому что сфера хорошо развивается. Тем не менее конкурентов по визуализации, панелям управления и серверам в России у нас нет», — делится Сергей Королёв.

Сейчас iRidi работает над тем, чтобы усилить своё присутствие в четырёх основных сегментах рынка: производство устройств, работающих на софте компании по её же протоколу, коммерческая автоматизация, премиальная автоматизация и автоматизация больших зданий.

«Последние два года мы сильно растём. В дальнейшем планируем не сбавлять темпы. Слоган компании iRidi — “Мы формируем будущее уже сегодня”», — отмечает предприниматель.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес it-технологии». Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».