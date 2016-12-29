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02 Янв 2017 20:13 | Метки: Новости, Свердловская область

Начальник свердловского ГУФСИН отстранён от должности

Полковник внутренней службы Сергей Патронов, временно исполнявший обязанности начальника ГУФСИН по Свердловской области с июня 2016, снят с должности, пишет Ura.ru со ссылкой на источники в ведомстве. По данным инсайдеров агентства, центральный аппарат ФСИН не утвердил Патронова на пост начальника регионального управления системы исполнения наказаний, поэтому после отпуска, в котором полковник находится до 9 января, он на службу в ГУФСИН, скорее всего, не вернётся.

Все шансы стать новым начальником свердловского ГУФСИН имеет заместитель Олег Давиденко, утверждает издание. Именно он сейчас исполняет обязанности руководителя. В пресс-службе ведомства пока не комментируют информацию.

«До 9 января никаких комментариев на данную тему мы не даём», – заявил представитель ГУФСИН по Свердловской области Дина Татаренкова.

Олег Васильевич Давиденко – уроженец с. Пастырского Смелянского района Черкасской области. В 1985 году он окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф. Э. Дзержинского, а в 2000 году – Общевойсковую академию Вооружённых сил РФ. В систему исполнения наказаний пришёл из МВД, где служил с 1981 по 2003 год. Должность замначальника свердловского ГУФСИН получил 16 августа 2011 года. Давиденко имеет ряд ведомственных и правительственных наград, в том числе медаль «За боевые заслуги».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: 66.fsin.su

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