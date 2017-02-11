На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме погиб рабочий

В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы», входящем в группу предприятий «Синара», погиб 49-летний рабочий. Инцидент произошёл в первой половине дня в одном из цехов предприятия. По данным следственного управления СКР по Свердловской области, во время рабочей смены мужчину придавило металлоконструкцией, он получил тяжёлые травмы туловища и погиб на месте.

«В правоохранительные органы Верхней Пышмы поступило сообщение о гибели мужчины 1968 г.р. в результате травмы, полученной им в ходе выполнения работы на местном предприятии. По данному факту СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Тело погибшего будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники следственного комитета находятся на заводе, опрашивают очевидцев, выясняют обстоятельства произошедшего. У руководства предприятия истребованы документы о технике безопасности.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Rosbalt.ru