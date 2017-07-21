На выборах свердловского губернатора появился 11-й кандидат

Безработный Олег Сотников стал одиннадцатым кандидатом, выдвинутым в губернаторы Свердловской области, со ссылкой на источник в избиркоме Свердловской области пишет Znak.com. Ранее подписи муниципальных депутатов уже сдали кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Игорь Торощин и кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин.

Подробности биографии Олега Сотникова не уточняются. В избирательной комиссии сообщили, что кандидатом в губернаторы Сотникова выдвинуло свердловское отделение «Партии ветеранов России».

Теперь он получает право собирать подписи для преодоления муниципального фильтра, согласно законодательству, это можно делать до вечера 26 июля.

Выборы главы Свердловской области состоятся 10 сентября. В них не сможет принять участие один из предполагаемых фаворитов предвыборной гонки мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, ранее заявивший о снятии своей кандидатуры из-за проблем с прохождением муниципального фильтра.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Интерфакс»