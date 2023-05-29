На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле уволили председателя ППО за один прогул

В Нижнем Тагиле с «Уралвагонзавода» уволили общественника и председателя Первичной профсоюзной организации «УВЗ — Солидарность — 1 мая» Александра Иванова. По словам мужчины, 2 мая он пришёл на работу в ночную смену, но на проходной его встретило начальство и запретило проходить на завод. После этого Иванову поставили прогул, который и послужил причиной для увольнения. Об этом рассказал журналисту АН «Между строк» сам заводчанин. С приказом об увольнении Александр ознакомился 23 мая, тогда же он получил выписку из приказа об увольнении.

«В апреле 4-го числа я отработал в ночь, 5-6-го у меня были выходные. С 7 апреля я взял пять донорских дней, 16 апреля вышел ещё раз в ночь на работу, и с 17-го числа у меня начался очередной отпуск по 30 апреля. 1 мая я спокойно вышел после отпуска в свой кадр и в своём графике отработал первую смену, никаких вопросов у работодателей не возникало. 2 мая я прихожу в ночь, а на проходной меня встречает 15 человек: служба безопасности завода, Александр Ковтун, служба охраны и руководство цеха. Тут же у меня изъяли пропуск, начальник цеха вручил мне уведомление о даче объяснения и новый график работы. Помимо этого, меня отправили на освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение. Я сдал, все результаты были отрицательные. Мне сказали, что у меня изменён кадр сменности, и они решили, что я пришёл не в свою смену. Прогул мне выписали со 2 на 3 мая, и даже за 1-е число, когда я выходил на производство, смену мне не поставили», — рассказал журналисту АН «Между строк» Александр Иванов.

Перед окончанием отпуска Александр задавал вопрос начальнику цеха, в какую смену выходить. Тогда никаких проблем не возникало. Сейчас заводчанин намерен подавать иск и обжаловать действия работодателя в суде.

«Прогул абсолютно надуман работодателем и подстроен для того, чтобы меня можно было уволить незамедлительно. Всё это связано, конечно, с моей профсоюзной деятельностью, больше мне добавить нечего», — считает тагильчанин.

Ранее, в 2021 году, руководство завода уже увольняло мужчину за нарушение трудовых обязанностей, но предлоги были оспорены судом и работодателю было выписано предписание. Также, по словам тагильчанина, его отстраняли от работы в 2018 году, тогда он около полугода ходил на завод без оплаты труда, после чего через суд вернул деньги. Также Александр утверждает, что за май недосчитался 8 тысяч рублей зарплаты.