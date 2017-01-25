На ТЭЦ в Пензе произошёл взрыв

На пензенской теплоэлектроцентрали произошёл взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Пензенской области. По неподтверждённым данным, на ТЭЦ произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия обрушились металлические конструкции на площади 600 квадратных метров.

В Центре медицины катастроф сообщили, что погиб один человек. Однако в МЧС заявили, что данные о погибших и пострадавших уточняются.

По информации «Интерфакса», причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

«На объекте проводилась сварка, предварительно, с нарушениями техники безопасности и соответствующей технологии, что могло спровоцировать детонацию», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что взрыв произошёл с последующим обрушением конструкций здания над паровой турбиной.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС