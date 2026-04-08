Участок трассы Кушва — Нижняя Тура перекрыли из-за затопления

В Свердловской области временно перекрыли участок трассы Кушва — Нижняя Тура из-за подтопления проезжей части талой водой. Как сообщили в региональной ГАИ, аварийная ситуация возникла на Нижне-Лайской плотине.

«Ограничение движения для всех видов транспорта введено на 11-м километре автомобильной дороги "Кушва – Нижняя Тура". На данный момент уровень воды на затопленном участке составляет около 10 сантиметров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения ситуаций, связанных с потерей управления и выходом из строя транспортных средств, проезд на данном участке временно запрещён», — сообщает госавтоинспекция Свердловской области.

На месте подтопления организовано дежурство экипажей дорожно-патрульной службы. Сотрудники ДПС обеспечивают контроль за соблюдением запрещающих знаков, информируют водителей о порядке объезда и при необходимости оказывают помощь.

Для преодоления закрытого участка водителям рекомендуется воспользоваться маршрутом через автомобильную дорогу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.