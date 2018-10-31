На соцсеть «ВКонтакте» впервые подали в суд из-за сотрудничества с МВД

Жительница Уфы и активистка городского штаба Навального Лилия Чанышева подала иск к социальной сети «ВКонтакте» в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, пишет издание «Проект». Она требует признать незаконными действия администрации соцсети, которая по запросу передала её данные МВД, и присудить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

В январе Центр по противодействию экстремизму башкирского МВД направил запрос во «ВКонтакте» с требованием раскрыть информацию о Чанышевой, а именно время и дату создания её страницы, личные данные при регистрации и IP-адреса. Администрация соцсети это сделала, и МВД получило номера телефонов Чанышевой и информацию о том, какими страницами она пользуется. Эти данные МВД передало в Роскомнадзор. Там сочли, что Чанышева, которая собирала информацию о сторонниках Навального в Уфе, нарушила закон «О персональных данных». Роскомнадзор направил Чанышевой запрос, на который она не ответила, и впоследствии оштрафовал её.

Активистка подала в суд на «ВКонтакте» 30 октября.

«Основная цель — привлечь "ВКонтакте" к ответственности, чтобы остудить пыл этой соцсети в части незаконного слива личной информации и частной переписки как в отношении меня, так и в отношении других пользователей в будущем», — объяснила Чанышева.

В соответствии с законодательством, МВД может запрашивать информацию о пользователях только в том случае, если в их отношении проводят проверку или расследуют дело. Однако в случае с Чанышевой такого обоснования МВД не предоставило и социальная сеть передала её данные полиции без достаточных оснований.

«Проект» также указывает ещё на четыре аналогичных случая, которе произошли с жительницей Красноярска Оксаной Походун, жителем Петербурга Владимиром Рязанцевым и активисткой Диной Гариной. Во всех этих случаях «ВКонтакте», как указывает «Проект», безосновательно предоставляла данные пользователей полиции. В случае с Гариной запрос от МВД был направлен с почтового ящика на сервисе mail.ru, который не связан с официальной почтой ведомства.