На Салдинском тракте под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП (ВИДЕО)

Накануне, 8 сентября, на Салдинском тракте на въезде в село Покровское под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. Как сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Нижний Тагил», в результате аварии значительные повреждения получил автомобиль ВАЗ. Два других автомобиля, среди которых Haval и ещё одна иномарка, съехали с дороги в кювет, третий автомобиль развернуло поперёк проезжей части.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ, спасательной службы и скорой помощи, однако информации о пострадавших пока нет. Как сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, по факту ДТП проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение.