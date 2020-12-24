На проходной ЕВРАЗ НТМК ввели электронные пропуска на ввоз грузов

На ЕВРАЗ НТМК придумали, как решить проблему заторов на КПП для автомобилей. Сегодня, 24 декабря, состоялось торжественное открытие новой системы электронных пропусков, которые позволят сократить очередь перед въездом на территорию завода.

Благодаря новой системе водитель сможет заезжать на территорию комбината, предъявив штрих-код на смартфоне, предварительно оформив заявку на въезд в личном кабинете. После рассмотрения заявки сотрудниками ЕВРАЗа оформляется электронный пропуск. Информация об оформленном электронном пропуске поступает водителю по СМС, в нём указаны координаты КПП. Водителю больше не нужно стоять в очередях в снабжении и бюро пропусков, а можно сразу ехать на КПП.

«Знаменательное событие сегодня происходит. Год начинался, и мы вздрогнули все от этой пандемии. Сначала мы думали, что до нас это всё не докатится, а потом с апреля он докатился и до нас. Рынки упали, и год был сложный, но этот год открыл нам кучу новых возможностей, о которых мы даже не мечтали. Мы рассуждали, когда всё это [дистанционные пропуска] будет, а оказалось всё резко, все перешли в Zoom, все перешли на дистанционку, и оказывается, что ничего страшного, всё работает. И вкусив "цифры", мы перешли на путь цифровой трансформации и уже не можем остановиться. Вот один из этих проектов — это доставка грузов на НТМК по простому пути, и мы очень надеемся, что эти очереди грузовой техники, которые перед комбинатом каждое утро стоят, уменьшатся», — рассказал в своей речи вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов.

«Новая система мне очень нравится, потому что раньше мне приходилось машину бросать не пойми где и идти оформлять пропуск, теперь это делать не придётся, однако в сопроводительных документах на груз охрана всё равно должна делать отметки о времени и поставить подпись. От каждого клиента у меня по пять бумажек, поэтому иногда подписание документов может затянуться», — прокомментировал новую систему водитель грузовика, который одним из первых воспользовался новой системой.

Денис Новоженов сказал, что в дальнейшем надо избавиться и от этой бумажной волокиты, что будет новым шагом развития данной системы.