На праймериз «Единой России» по выборам в Заксобрание Свердловской области зарегистрировался действующий депутат регионального парламента Михаил Ершов

На предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области (ЗакСО) от Ленинской территориальной группы (Нижний Тагил) зарегистрировался действующий депутат регионального парламента, председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Михаил Ершов.

Впервые депутатом ЗакСО он был избран 18 сентября 2016 года. 21 июня 2023 года ему был передан вакантный депутатский мандат.

Отметим, что прошлые праймериз, проходившие в 2021 году, Ершов, будучи согласованным с областными властями кандидатом, проиграл директору ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеславу Малых.

Также на нынешние праймериз ЕР по выборам в ЗакСО зарегистрировались: слесарь механосброчных работ УВЗ Рафиг Алиев (Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19); механик ООО «ЭКОПОЛИГОН-Н» Дмитрий Жандло (Ленинский Нижнего Тагила одномандатный избирательный округ № 20); безработный Александр Иванов (Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19); а также депутат Новоуральской городской думы, участник СВО Дмитрий Захаров.