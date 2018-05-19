На месте крушения «Боинга» на Кубе нашли выживших

На месте крушения пассажирского «Боинга» на Кубе найдены трое выживших. Об этом стало известно газете Компартии Кубы Granma. Люди находились в критическом состоянии и были отправлены в больницу. Позднее агентство Reuters со ссылкой на сотрудника медицинского учреждения сообщило, что один из выживших скончался в больнице.

Напомним, пассажирский Boeing-737, на борту которого находились 105 человек, в том числе 5 детей, разбился 18 мая в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населённым пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас. Официальной информации о возможных причинах трагедии пока нет.

Самолёт принадлежит авиакомпании Cubanade Aviacion, он направлялся в Гайану — страну на северо-восточном побережье Южной Америки.

Посольство РФ на Кубе заявило, что на данный момент информации о наличии россиян на борту разбившегося самолёта нет.