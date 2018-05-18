На Кубе при взлёте разбился самолёт с пассажирами на борту

На Кубе через несколько минут после взлёта из аэропорта Гаваны разбился самолёт «Боинг-737» с пассажирами на борту, пишет «Медуза». После падения самолёт загорелся, на снимках с места событий виден большой столб чёрного дыма.

По данным портала Infobae, на борту самолёта находились 104 человека. Издание Cibercuba со ссылкой на журналиста кубинского радио Radio Rebelde Габдиэля Сильву пишет, что на борту находились 107 человек помимо экипажа, все они погибли.

Генконсульство РФ на Кубе выясняет, были ли в разбившемся в аэропорту Гаваны самолёте россияне. Об этом ТАСС заявил сотрудник дипмиссии.

Самолёт принадлежит авиакомпании Cubanade Aviacion, он направлялся в Гайану — страну на северо-восточном побережье Южной Америки.