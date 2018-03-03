На Гальянке сгорела квартира на шестом этаже (ВИДЕО)

Накануне вечером на пульт пожарной охраны поступил сигнал о пожаре в многоэтажном доме № 31 по Черноисточинскому шоссе. Огонь охватил жилое помещение и балкон на шестом этаже. Пожарным удалось полностью справиться с возгоранием за 20 минут. О пострадавших и эвакуированных не сообщается. Причины пожара устанавливаются.

«На площади 6 кв. м сгорели домашние вещи и повреждены пол и домашнее имущество в квартире ина балконе. На место пожара выезжали три единицы техники, восемь человек личного состава», - рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.