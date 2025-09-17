На ЕВРАЗ НТМК вывели из эксплуатации устаревшие пекококсовые батареи, снижение выбросов составит 140,7 тонны в год

На ЕВРАЗ НТМК вывели из эксплуатации устаревшие пекококсовые батареи.

«ЕВРАЗ НТМК на год раньше срока выполнил обязательства по мероприятию в рамках федеральной программы “Чистый воздух“ нацпроекта “Экология”. На коксохимическом производстве комбината выведены из работы устаревшие пекококсовые батареи, а также другое сопутствующее оборудование смолопекококсового цеха. Снижение выбросов специфических загрязняющих веществ составит 140,7 тонны в год», — прокомментировали АН «Между строк» в компании.

Взамен старых батарей в ближайшее время будет запущена новая экологически безопасная установка по производству электродного пека производительностью до 60 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составили более 5 млрд рублей.

Также в рамках проекта введён в работу участок дешламации каменноугольной смолы. Это полностью закрытый участок по подготовке и очистке смолы, которая будет поступать в два изолированных трикантера. После удаления шламов и воды из смолы методом перегонки будут производиться различные марки пеков.

Все оборудование участка электродного пека будет объединено коллектором. Отработанные газы после промывки в санитарном скруббере будут направляться обратно в цикл газопроводов коксового газа. Все воздушники и коллектор оборудуют электрообогревом и теплоизолируют. Также будет введено в работу новое энергетическое оборудование: подстанции, насосные и теплообменники.

«ЕВРАЗ НТМК ведёт планомерную работу по снижению нагрузки на окружающую среду и уменьшению выбросов в атмосферу. Модернизация производства пекового кокса — это седьмое мероприятие ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта “Чистый воздух”. Мы продолжаем модернизацию биохимической установки на КХП, что даст возможность значительно уменьшить специфические запахи коксохимпроизводства», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.