На Алтае полицейских отправили в колонию за пытки задержанных электрошокером

В городе Змеиногорске Алтайского края двоих полицейских приговорили к шести и семи годам колонии общего режима за избиение и пытки электрошокером задержанных по подозрению в краже с фермы мешка с зерном, сообщается на сайте алтайского управления Следственного комитета.

По версии следствия, которую суд счёл доказанной, в октябре 2015 года в отделение, где работали осуждённые, доставили троих задержанных мужчин по подозрению в краже с фермы мешка с зерном. При допросе полицейские избили их и применили к ним спецсредства — электрошокер, противогаз и наручники. После этого задержанные признались в краже, однако издевательства со стороны полицейских не прекратились — они требовали от них признания в аналогичных преступлениях.

Дело в отношении полицейских было расследовано по оперативным материалам алтайского УФСБ. Также во время расследования допросили большое количество свидетелей.

Суд признал 36-летнего бывшего замначальника отделения полиции в Змеиногорске и 33-летнего оперуполномоченного виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия, их лишили всех званий и запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет.