«Мы не заметили, как наступил юбилей». Нижнетагильский фольклорный ансамбль «Соловейка» отметил 25-летие творческой деятельности (ВИДЕО)

В Нижнетагильском театре кукол прошёл большой концерт, посвящённый 25-летию творческой деятельности фольклорного ансамбля «Соловейка».

«Мы поздравляем уникальный фольклорный ансамбль “Соловейка” с 25-летием творческой деятельности. Знаете, слово “ансамбль” не раскрывает всей полноты творчества этого коллектива. Потому что “Соловейка” объединяет в себе песни, театр, исследовательскую деятельность, пошив уникальных народных костюмов. И всё это вместе представляет собой уникальное культурное явление. И каждый из нас, кто оказывался рядом с коллективом, всегда погружался в необычную мелодичную атмосферу праздника», — сказала начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина.

«Мы искренне поздравляем вас с важной торжественной датой. На протяжении долгих лет “Соловейки” считаются центром сохранения народной культуры Среднего Урала и притяжением для гостей города», — отметила замдиректора Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Светлана Кучевасова.

Концерт начался с выступления юбиляров, они исполнили лучшие лирические композиции разных лет. В их числе «Песни земли Висимской», «Дыхание осени», «Возле тихого Дуная добрый молодец гуляет» и другие. Поздравить коллег приехали 9 музыкальных коллективов из разных городов страны. Нижнетагильский ансамбль народных инструментов «Рябинка» сыграл несколько произведений в русском народном стиле.

Также на сцене выступили: фольклорные ансамбли «Мича асыв» из села Большая Коча Пермского края, «Погодушка» из Екатеринбурга, «Весёлые горы» из Висима, коллектив «Тагильская слобода», мужской фольклорный ансамбль «Соколики», коллектив ГДТЮ «Василинка» и семейный дуэт Федюниных из Нижнего Тагила.

Сильное впечатление на зрителей произвело выступление семейного фольклорного ансамбля казачьей песни «Воля». Гости праздника отметили, что, слушая эти песни, ощущаешь причастность к чему-то значимому и родному.

Участники «Соловейки» говорят, что 25-летие творческой деятельности наступило для них неожиданно.

«Мы как-то жили, жили, и вот случился юбилей. Мы поняли, что, конечно, это закономерно. Наша деятельность не надоедает, она у нас разнообразная. Мы воспитываем детей в нашей народной культуре. Вообще, за 25 лет работы мы выросли и вширь, и вглубь, и вдаль. И мы не заметили даже, как наступил юбилей», — рассказывает участница коллектива «Соловейка» Наталья Ансаровна.