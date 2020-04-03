«Мы не имеем права потерять форму». Как в Нижнем Тагиле тренируются спортсмены во время карантина

После решения президента о продлении нерабочих дней до 30 апреля повод для грусти и отчаяния появился у многих. И среди них однозначно спортсмены, для которых движение — это образ и смысл жизни. Привыкшие к большим физнагрузкам и ежедневным тренировкам, тысячи тагильских спортсменов «лезут на стены» в квартирах, а их тренеры пытаются сделать практически невозможное — продолжить тренировочный процесс дистанционно.

Журналист Екатерина Пономарёва пообщалась с некоторыми тренерами, чтобы узнать и своими глазами увидеть, как проходит их вынужденная дистанционка.

«Мы вынуждены таким образом поддерживать спортивную форму и выполнять все требования руководства. Наша команда одна из первых вынужденно вернулась в город из Чехии и отправилась на карантин, — поделилась тренер по гребному слалому Ольга Гвоздева. — У нас уже давно существует практика, что весь тренировочный план размещается в календаре Google, есть группы в WhatsApp. Сейчас много всяких приложений, которые позволяют контактировать и проводить тренировки онлайн. Всем этим мы пользуемся. Да, без воды, конечно, плохо. Но не у всех вода вообще есть круглый год. У нас хотя бы бассейн можно использовать, а некоторым приходится весь зимний период использовать тренажёры. У многих сейчас гребной тренажёр есть дома, делаем много упражнений на технику с амортизатором. Конечно же, спортсмен уровня КМС и МС имеет дома достаточный арсенал для тренировок и подаёт хороший пример молодым спортсменам. Парки стараемся очень дозированно использовать — или очень рано утром, или вечером, когда нет народу. Многие уехали в деревню. Интернет и телефон, конечно, здорово выручают».

«Мы ведём онлайн-тренировки, где старшая девочка ведёт, остальные подключаются к прямому эфиру, после высылаем задания и девочки отправляют фото- и видеоотчёты, — говорит тренер по художественной гимнастике СШОР № 3 Анастасия Секерина. — Задания — это растяжка, с предметами отрабатывают элементы и так далее. Так мы начали тренироваться, как только ввели карантин. У нас в ближайшее время должны были быть соревнования, и теперь это либо придётся переносить, либо отменять, пока решается этот вопрос. Но занятия дома — это не столько подготовка к чему-то, сколько просто возможность сохранить форму. Конечно, дома неудобно тренироваться, потому что нет высоких потолков, чтобы отрабатывать какие-то элементы с предметами, нет возможности с музыкой тренироваться. Хочется уже поскорее вернуться в зал, но мне кажется, что вся эта история с карантином закончится не раньше мая».

«Перевели их на домашние тренировки в связи с тем, что была ещё надежда, что продлится сезон, — рассказал тренер спортивной школы по хоккею "Спутник" Алексей Лыско. — Впереди у нас должны были состояться турниры, но пока ничего неизвестно, продолжаем готовиться, чтобы дети были в тонусе и готовыми выйти в любой момент на лёд. Для них был составлен определённый комплекс упражнений. Первые две недели они два раза в день отправляли мне видео тренировок с понедельника по субботу, воскресенье — выходной. Со следующего понедельника мы начинаем дистанционные тренировки в определённой программе, где уже общая, совместная тренировка будет проводиться по видеосвязи».