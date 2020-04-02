Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент России Владимир Путин во время обращения к нации 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней с сохранением заработной платы до 30 апреля.

«Пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно», — заявил он, отметив, что нерабочие дни пройдут «с сохранением за работниками их заработной платы».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».