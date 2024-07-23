Происшествия

В ДТП на трассе под Нижним Тагилом пострадала 17-летняя девушка

23.07.2024 11:18
В ДТП на трассе под Нижним Тагилом пострадала 17-летняя девушка

21 июля около 20:00 часов на 171 км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с пострадавшим. По данным Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 20-летний водитель автомобиля Chery, двигаясь с небезопасной скоростью, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, который двигался впереди попутно и осуществлял поворот налево. В результате столкновения «японец» врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка-пассажир Mitsubishi, которая находилась на переднем пассажирском сидении. С травмами  спины она была госпитализирована в Демидовскую больницу. Полицейским водитель  автомобиля Chery пояснил,  что при обгоне не справился  с управлением, поэтому произошла авария. 

 

Фото: Госавтоинспекция Нижнего Тагила
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