«Муж вычислил по горячим следам». Украденные на набережной Тагильского пруда велосипеды нашлись на Вагонке

Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемых в краже двух велосипедов у несовершеннолетних на набережной Тагильского пруда. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», двое подростков 15 и 17 лет были доставлены в отдел полиции для дачи объяснений.
Напомним, в понедельник, 6 июля, двое неизвестных обманным путём похитили велосипеды у несовершеннолетних братьев на городском пляже возле гостиницы «Демидов плаза». Злоумышленники попросили у детей прокатиться, а в качестве залога оставили ключи «от квартиры», но за ними не вернулись.
«Подростки из благополучных семей, на учёте в ПДН не состоят. Уголовное дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 159 УК РФ “Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору”», — пояснили в полиции.
О подробностях оперативно-розыскных мероприятий АН «Между строк» рассказала мама братьев Олеся.
«Муж вычислил по горячим следам. Он работает старшим оперуполномоченным. Вчера у него был выходной и он весь день потратил на поиски велосипедов, — говорит Олеся. — Тех парней опознал мальчик на Вагонке. Оказалось, что он с ними в одной школе учится, показал, в каком доме живёт один из них. Муж стал в подъезд заходить, а оттуда ему навстречу отец мошенника как раз с велосипедом нашим спускается… В итоге нашлись оба велосипеда, правда, их уже успели поцарапать. Сейчас велосипеды в полиции, потом отвезём их на диагностику, посмотрим, что мастер скажет. Они на гарантии ещё. А тому мальчику, который указал на воришек, муж купил целый пакет сладостей».