«Муж вычислил по горячим следам». Украденные на набережной Тагильского пруда велосипеды нашлись на Вагонке

Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемых в краже двух велосипедов у несовершеннолетних на набережной Тагильского пруда. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», двое подростков 15 и 17 лет были доставлены в отдел полиции для дачи объяснений.

Напомним, в понедельник, 6 июля, двое неизвестных обманным путём похитили велосипеды у несовершеннолетних братьев на городском пляже возле гостиницы «Демидов плаза». Злоумышленники попросили у детей прокатиться, а в качестве залога оставили ключи «от квартиры», но за ними не вернулись.

«Подростки из благополучных семей, на учёте в ПДН не состоят. Уголовное дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 159 УК РФ “Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору”», — пояснили в полиции.

О подробностях оперативно-розыскных мероприятий АН «Между строк» рассказала мама братьев Олеся.