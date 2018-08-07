Полиция Нижнего Тагила разыскивает похитителей велосипедов на набережной (ВИДЕО)

Полицейские Нижнего Тагила разыскивают двух подростков, подозреваемых в хищении велосипедов у несовершеннолетних на набережной тагильского пруда. Инцидент произошёл накануне днём на городском пляже возле гостиницы «Демидов Плаза». По словам мамы братьев, у которых были похищены велосипеды, транспортные средства были куплены в минувшую субботу за 35 тысяч рублей.

«Примерно после обеда в 14:30 мои дети, семи и девяти лет, без спроса поехали на набережную возле гостиницы. Там они купались, а потом к ним подошли двое ребят и попросили прокатиться. Дети разрешили, наивные, а те уехали, и всё», — рассказала АН «Между строк» Олеся.

Женщина уточнила, что подростки оставили её сыновьям в качестве залога ключи «от квартиры», но за ними так и не вернулись.

На записи с камер наблюдения видно, как двое подростков переходят улицу Горошникова и спускаются к городскому пляжу. После непродолжительной беседы с братьями подозреваемые уезжают на велосипедах по тому же маршруту.

В пресс-группе полиции МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». На место выезжала следственно-оперативная группа ОП № 16. Изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Также проверяются лица, причастные к подобным преступлениям на территории города.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о лицах, которых зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщить об этом по телефонам: 8 (3435) 97-60-02, 97-62-03 или 89122334030.