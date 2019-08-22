Мусорная реформа, клевета в соцсетях, некачественный капремонт: тагильчане рассказали о своих проблемах омбудсмену Татьяне Мерзляковой

Сегодня, 22 августа, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела личный приём граждан в администрации Нижнего Тагила. На встречу с омбудсменом предварительно записались 19 человек, но по ходу приёма рассказать о своих проблемах изъявили желание ещё несколько тагильчан.

«Для меня личный приём граждан — это источник информации № 1, — говорит Мерзлякова. — Я не могу пообещать на 100%, что мы им сможем помочь, но по опыту предыдущих лет можно сказать, что 75% вопросов решалось положительно».

Также омбудсмен отметила, что много внимания уделяет различным неправительственным организациям. По мнению Мерзляковой, альтернативный взгляд со стороны на происходящее в регионе позволит лучше изучить проблемные моменты.

«Меня иногда упрекают, что я собрала вокруг себя всех городских сумасшедших, но я не вижу в этом ничего плохого, потому что это тоже жители нашего региона. Я много работаю и с несистемной оппозицией. У них свой взгляд на существующие проблемы, и чем чаще мы их будем слушать, тем больше что-то выискивать для себя. Наверное, с ними надо и спорить, и вести диалог, доказывать, объяснять».

Список тем, волнующих тагильчан, традиционный: экология, ЖКХ, мусорная реформа, социальные выплаты и льготы. Но иногда встречаются и необычные жалобы. Например, жительница Рудника им. III Интернационала увидела в соцсетях сообщение, что она якобы употребляет наркотики. Женщина написала заявление в полицию о клевете, но правоохранительные органы не привлекли автора сообщения к ответственности. Тагильчанка попросила омбудсмена посодействовать ей в восстановлении справедливости.