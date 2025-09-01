«Можно было что-то другое придумать, мы же с каждого размещения платили налоги, и это был плюс в казну России». Как на новый закон о запрете рекламы в Instagram* отреагировали тагильские блогеры

С 1 сентября в России вступают в силу новые поправки к закону «О рекламе», которые запрещают размещение рекламы в Instagram* и Facebook**. Ответственность за нарушения несут как рекламодатели, так и распространители, а штраф за каждую публикацию может достигать 500 тысяч рублей. Мы пообщались с топовыми тагильскими блогерами и узнали, что они думают по поводу нововведений.

Фудблогер из Нижнего Тагила Никита Кравченко — один из тех, кто узнал о законе заранее и начал готовиться к изменениям.

«О поправках я узнал ещё в июне. Отношусь к ним отрицательно, как и большинство блогеров. Я считаю, что это бред. В настоящее время я усердно развиваю разрешённые площадки, и надеюсь, что нативную, ненавязчивую рекламу на основных площадках всё-таки получится размещать», — рассказал АН «Между строк» Никита.

Самый известный пожарный Нижнего Тагила Александр Серов рассказал, что особого влияния на его деятельность изменения пока не оказали.

«Я законопослушный гражданин. Почистил пару постов в Instagram*. О законе я не знал, у меня толком и нет рекламных постов, поэтому как-то и без разницы. Я бы, наверное, относился по-другому, если были бы какие-то контракты или много рекламных интеграций», — рассказал АН «Между строк» Александр.

Тагильчанка Анастасия Колышкина, которая ведёт блог об интересных местах и заведениях Нижнего Тагила и Свердловской области, подошла к вопросу обстоятельно — проконсультировалась с юристом и адаптировалась под новые правила.

«Отношусь к закону лояльно. Нужен ли он, не мне судить, потому что государство у нас лучше знает, какие законы необходимо принимать, а какие нет. Я планирую продолжать свою блогерскую деятельность: рассказывать жителям Нижнего Тагила и Свердловской области об интересных местечках нашего региона. Я проконсультировалась с юристом, которая подробно изучила закон. Спросила, могу ли я продолжать свою деятельность в запрещённой сети, и она мне ответила, что можно, но нельзя делать рекламу, и посоветовала завести страницу на других площадках — например, в Telegram или во “ВКонтакте”. Я выбрала “ВКонтакте”, завела там сообщество и продублировала весь контент. Впрочем, я и раньше его дублировала, но теперь делаю упор именно на эту платформу и набор аудитории», — рассказала АН «Между строк» Анастасия.

Фудблогер из Красноуральска Антон Некрасов пояснил, что уже давно делает ставку на российские платформы.

«Обидно, конечно, но что поделаешь. Поэтому последнее время и развиваю наши соцсети, чтобы таких проблем не возникало. Про закон знал, нужен он или нет, даже не могу сказать . От нас же ничего не зависит. Думаю, можно было что-то другое придумать, не так рубить на корню. Мы же с каждого размещения платили налоги, и это плюс в казну России», — рассказал АН «Между строк» Антон.

* Instagram — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

** Facebook — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.