«Моя задача — обеспечить тагильскому отделению на выборах в ЗакСО лучший результат в регионе». Единственный «сокол Жириновского» в НТГД объявил перезагрузку в местной партийной ячейке

В начале ноября координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев отказался от единственного мандата в Нижнетагильской гордуме, полученного партией по итогам выборов 10 сентября. Своё место он уступил малоизвестному в городе екатеринбуржцу Кириллу Романову, хотя депутатское кресло все прочили лидеру тергруппы № 5 директору «Тагилспецтранса» Андрею Иванову.

Кирилл Романов рассказал в интервью АН «Между строк», зачем ему тагильская гордума и какие задачи поставила перед ним партия, почему он практически полностью разогнал местное отделение ЛДПР и будет ли участвовать в конфликте депутатов от администрации и ФПГ.

— После объявления результатов выборов все ожидали, что единственный мандат в Нижнетагильской гордуме достанется директору «Тагилспецтранса» Андрею Иванову, тергруппа которого показала для ЛДПР лучший результат. Но лидер общемуниципального списка Антон Гусев неожиданно решил сам стать депутатом, а через полтора месяца передал мандат вам. Я правильно понимаю, что всё это время в партии шли консультации?

— Знаете, я считаю некорректным комментировать ни решения Антона Александровича, который заявил, что хочет сконцентрироваться на выборах в Екатеринбургскую гордуму 2018 года, ни уж тем более Высшего совета ЛДПР, который и поставил окончательную точку по тагильскому мандату, утвердив решение свердловского координационного совета. Что касается Андрея Иванова, то, могу вас заверить, он один из немногих представителей предыдущего руководства тагильского отделения, с кем партия готова работать дальше, и, я уверен, он понимает позицию и планы ЛДПР в отношении такого важного города, как Нижний Тагил. Координационный совет Свердловской области и Высший совет ЛДПР доверили мне большую работу, поэтому надо двигаться вперёд, а не оглядываться назад. И я к этой работе готов.

— Почему всё-таки вы? С Тагилом вас практически ничего не связывает.

— Повторюсь, я не могу говорить за руководящие органы ЛДПР, но я считаю, что это тесно связано с задачами, которые передо мной поставили. Я возглавлял екатеринбургское отделение ЛДПР, и, как вы знаете, в марте нам удалось провести на довыборах в Екатеринбургскую гордуму нашего кандидата Григория Вихарева, который победил соперника от «Единой России». Это получилось во многом благодаря той работе, которую мы сумели организовать на местах, прежде всего во взаимодействии первичек и населения. Сейчас такая же задача стоит передо мной в Нижнем Тагиле, потому что партия последние годы работала здесь неэффективно, из-за чего были сделаны оргвыводы. Региональное руководство решило мобилизовать все силы, прежде всего за счёт екатеринбургского отделения. Впереди выборы президента, на которые идёт лидер ЛДПР Владимир Жириновский, и у нас очень мало времени исправить ситуацию в Тагиле.

Что касается моей связи с Нижним Тагилом, то я ещё в прошлом году принимал участие в выборах в Заксобрание по Дзержинской группе и показал неплохой результат. Думаю, это тоже сыграло свою роль. А вообще, Нижний Тагил является одним из ключевых городов не только Свердловской области, но и страны, поэтому для меня перезагрузить здесь работу либерально-демократической партии — это большая честь и ответственность.

— Почему вы считаете, что ЛДПР работала в Нижнем Тагиле неэффективно, и в чём будет состоять перезагрузка, о которой вы говорите?

— Один мандат в Нижнетагильской гордуме — это не тот результат, который должен устраивать одну из старейших партий страны. Почему так получилось? Потому что надо было по-другому организовывать работу первичек, сетки, проводить больше митингов, налаживать контакт с избирателями всеми способами. Региональному отделению пришлось в ручном режиме исправлять ситуацию, когда стало понятно, что местное руководство не справляется, закрывать вакантные места в бюллетенях, потому что местное отделение не смогло к выборам приумножить количество сторонников партии, спонсоров. Поэтому, когда я встретился после получения мандата с местными партийцами, увидел в их глазах полнейшее отсутствие интереса к дальнейшей работе, мы практически со всеми попрощались. Я повторюсь, с некоторыми членами партии мы нашли взаимопонимание, например с молодым руководителем Дзержинского отделения Ильдаром Раинбаковым, который занял третье место на выборах мэра…

— С Ивановым?

— Да, с Андреем Александровичем тоже. Теперь нам предстоит большая работа уже на новый выборный цикл, и начинать её необходимо сейчас, а не за два месяца до объявления выборов. Через четыре года свердловчане будут выбирать новый состав Законодательного собрания. И я ставлю перед собой и коллегами самые амбициозные планы. Моя задача — обеспечить тагильскому отделению лучший результат в регионе на выборах в ЗакСО. Да, сложно будет бороться за одномандатные округа, в которых от единороссов обычно выдвигаются директора градообразующих предприятий, но по партспискам мы способны набирать 20 и более процентов голосов, чтобы в областной парламент попали наши тагильские кандидаты. Это касается и выборов в гордуму Нижнего Тагила, где ЛДПР имеет все шансы на минимум трёх депутатов. Поэтому планы такие: менять структуру местного отделения, работать с избирателями, притом не на словах, а на деле, чтобы люди через несколько лет видели в бюллетенях не малознакомые фамилии, а политиков, которые несколько лет помогали им, их родственникам, соседям, коллегам.

Есть, конечно, и краткосрочные планы, которые необходимо реализовывать уже сейчас. Уже в марте выборы президента, на которые от ЛДПР идёт председатель партии Владимир Вольфович Жириновский. Понятно, что работа местных отделений играет в конечном результате не решающую роль, но мы ставим задачу за оставшиеся до выборов месяцы поднять рейтинг ЛДПР в Нижнем Тагиле.

— В Нижний Тагил переезжать не собираетесь?

— Я это уже сделал. Все знают много примеров, и, кажется, в Тагиле тоже в прошлом созыве были такие депутаты, которые получили мандат ради статуса, а потом жили в другом городе и не появлялись на территории. Но эта история абсолютно не про меня, потому что мне не статус нужен, а решение долгосрочных задач, которые поставило передо мной руководство партии. И сделать это можно, только постоянно находясь в Нижнем Тагиле. С 5 декабря я буду лично проводить еженедельные приёмы в нашем отделении на Октябрьской революции, 29, притом граждане смогут не просто прийти и высказаться о наболевшем, а решить свои проблемы. Вместе со мной будут работать партийные юристы, мы будем обязательно осуществлять выезды на территории. Главное — это, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство, проблема, с которой в партию обращается максимальное число граждан во всех городах. Мне эта сфера знакома не понаслышке. Разумеется, будет вестись большая работа по защите трудовых прав граждан, тем более для жителей моногорода тема потери работы очень чувствительна. Большой шквал обращений наблюдается по беспределу микрофинансовых организаций. И у партии, и у меня наработана большая практика, как с этой кредитной кабалой бороться. И вся эта работа в тагильском отделении ЛДПР будет налажена не несколько часов в неделю, а 24 на 7, и я буду руководить процессом из Нижнего Тагила, а не из Екатеринбурга.

— Так получилось, что после 10 сентября депутаты Нижнетагильской гордумы разделились на две негласных коалиции: депутатов от финансово-промышленных групп и лояльных администрации города и мэру Сергею Носову. Сейчас этот конфликт ощущается меньше, но к кому при обсуждении спорных вопросов примкнёте вы? Вас уже пыталась вербовать какая-то из сторон?

— Я уже посетил заседание гордумы, несколько заседаний комиссий и могу сказать одно: есть понимание, что в Нижнетагильской гордуме работают компетентные и профессиональные люди. Я успел пообщаться со спикером Алексеем Пыриным, и у меня от этого общения появились только самые лестные оценки, чувствуется, что человек с большим управленческим и политическим опытом, на своём месте находится. И могу официально заявить, что, с кем бы я ни общался, меня никто никуда не склонял, ни в какие коалиции, поэтому работать мне абсолютно комфортно.

Что касается конфликтов между властью и бизнесом, то мне они не интересны, поэтому если на обсуждение гордумы вынесут какой-то острый, как вы говорите, вопрос, то я буду руководствоваться только одним — интересами избирателей, всех жителей Нижнего Тагила.

— Но решить что-то важное для избирателя без поддержки большинства невозможно. Вы единственный депутат от ЛДПР в этом созыве, поэтому вам всё равно придётся налаживать контакты с коллегами.

— Я открыт для контактов со всеми, кто готов работать на благо города, и, несомненно, буду со временем больше погружаться в работу, налаживать контакты и в гордуме, и в администрации, и в других органах власти, которые могут решить проблемы горожан. При этом не забывайте, что я один в гордуме, но в ЛДПР состоит более 200 тысяч членов партии.

И я, прежде всего, рассчитываю на поддержку своих коллег в Законодательном собрании и Государственной Думе. Не секрет, что полномочия депутатов муниципальных образований ограничены, а многие важные вопросы можно решить только через изменения в областном или федеральном законодательстве, через вышестоящие бюджеты. И я намерен тесно сотрудничать с моими коллегами из Заксобрания, с нашими депутатами Госдумы, чтобы сообща решать проблемы тагильчан, если это будет необходимо.

— Вы понимаете, какие у Нижнего Тагила и его жителей основные проблемы?

— Проблемы по стране в целом одинаковы, но какие-то особенности, конечно, есть в каждом городе. Я, разумеется, знаю, что сейчас одна из главных проблем Нижнего Тагила — некачественное питьевое водоснабжение. Как и в Екатеринбурге, в городе изношены сети теплоснабжения. Проблемы в медицине, в том числе замороженный на годы проект детской многопрофильной больницы, нехватка мест в детских садах, отсутствие ремонтов школ, занятия в несколько смен, дороги, хотя в этом направлении в Нижнем Тагиле заметен за последние годы большой прогресс. Сейчас началась большая программа, связанная с ремонтом дворов, которые зачастую находятся в ужасном состоянии. Также в Тагиле всегда актуально экономическое положение градообразующих предприятий, на которых работают или связаны с ними десятки тысяч человек, половина населения города практически, поэтому я, как депутат, планирую следить за ситуацией там.