«Моя работа — это стиль жизни и призвание, которому мы отдаём всё своё время». Следователь МВД из Нижнего Тагила Алёна Синячевская — о детской мечте стать юристом, романтизации профессии в кино, и о том, почему каждое раскрытое дело до сих пор приносит удовольствие

Мозгом следственно-оперативной группы принято называть следователей. Они заводят уголовное дело, собирают улики, проводят следственные эксперименты, допрашивают свидетелей и подозреваемых, организовывают очные ставки. На основе сделанных выводов следователем доказывается вина или невиновность подозреваемого. Работе следователя посвящено множество фильмов и сериалов, но так ли действительно увлекательна эта служба, какой показывают её на экранах? 6 апреля в России отмечается день работников следствия. Журналист АН «Между строк» Кира Волковских пообщалась со следователем ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» Алёной Синячевской. Девушке 29 лет, 8 из которых она посвятила службе в МВД.

«Я с детства мечтала работать в юридической сфере. Всегда рисовала себя сначала адвокатом, потом даже судьёй. Нигде больше я себя не видела», — делится Алёна Синячевская.

После школы Алёна поступила в РГППУ, который окончила с красным дипломом по специальности «юриспруденция». Но профессиональный путь девушки начался совсем не с кресла следователя: из-за отсутствия подходящих вакансий Алёне предложили должность инспектора ПДН.

«В ПДН работать очень трудно с моральной точки зрения. Тебе нужно спасти этого ребёнка, увести с кривой дорожки, на которую он свернул. Общаешься и контактируешь с неблагополучными семьями, наблюдаешь, как непутёвые родители портят жизнь ребёнку, который им даже не нужен. Иногда приходилось объяснять ребёнку, у которого, например, маму арестовали за торговлю наркотиками, что мамы больше не будет и она сядет в тюрьму. А иногда ты видишь, как дети, осознавая свою безнаказанность, творят просто ужасные вещи. И это очень тяжело пропускать через себя», — вспоминает Алёна.

После нескольких лет работы в ПДН она смогла перевестись в отдел дознания ОП № 16, а оттуда, наконец, перешла в следственный отдел, в который так стремилась с самого начала. По мнению Алёны, если ещё 10-15 лет назад самыми распространёнными преступлениями были квартирные кражи и воровство, то сейчас больше всего уголовных дел заводится за хранение и распространение наркотических веществ.

На вопрос о самом запоминающемся и необычном деле девушка поделилась кратким рассказом из своей практики. Компания молодых людей избила мужчину, он написал на них заявление в полицию, начался суд. Но чувство мести оказалось сильнее и в какой-то момент потерпевший не выдержал и пришёл разбираться с обидчиками с молотком в руке. Но всё пошло не по плану: молоток у мужчины отобрали и им же нанесли тяжёлую черепно-мозговую травму, проломив череп. Мужчине пришлось перенести несколько операций. Было возбуждено ещё одно уголовное дело по факту нападения с предметом, использованным в качестве оружия. Но вердикт суда стал неожиданным для пострадавшей стороны. Подсудимый убедил судью в том, что он просто защищался, и нападение с молотком переквалифицировали на превышение самообороны, а провокационное поведение пострадавшего признали причиной совершения преступления.

Как признаётся Алёна, у неё редко получается выделить время, чтобы просто поваляться на диване перед телевизором, но когда это удаётся, то отдаёт предпочтение кинодетективам.

«В сериалах и фильмах хорошо передана романтика нашей профессии, но отличие от реальности, конечно же, есть. В художественных картинах показывается всё так, будто следователи постоянно в движении, проходят активные действия, выезды, следственные мероприятия. Словно нет ни минуты без движения. На деле же мы очень много времени проводим за столом, занимаясь бумажной работой», — говорит Алёна.

Свободное время девушка старается больше проводить с семьёй и друзьями, которые с пониманием относятся к специфике её работы. Недавно они с мужем завели собаку — французского бульдога по кличке Боцман. По словам Алёны, возможно из-за профессии, она легко находит общий язык не только с людьми, но и с животными.

«Я боюсь высоты, но вот походы в горы люблю, там всё иначе ощущается. Если у меня получается выбраться за город в свой выходной, то это лучшее времяпрепровождение», — говорит следователь.

Ещё одно хобби полицейской — плавание, которое помогает расслабиться и отдохнуть после тяжёлых рабочих будней.

«Одной из причин, почему я пошла в силовые структуры, могу назвать влияние моего дедушки. Он всегда говорил, что хотел бы помимо врачей видеть у себя дома людей в погонах. Он очень мною гордится, всегда спрашивает, когда я получу очередное звание. Мне даже кажется, что он ведёт отсчёт дней до его получения», — рассказывает Алёна.

Девушка ответственно заявляет, что работа следователем — это дело всей её жизни. Нужно быть готовым работать сверхурочно, ночевать на работе и даже дома не переставать думать об открытых делах. В этой профессии необходим гибкий и пытливый ум, обострённое чувство справедливости, тяга к постоянному обучению и знание психологии. И пусть работа занимает много времени и ресурсов, Алёна Синячевская с улыбкой говорит о том, что удовольствие от закрытого дела перекрывает все недостатки службы.

«Нет ничего лучше, чем осознание того, что благодаря тебе произойдёт справедливый суд и виновный понесёт наказание за своё преступление. Всем, кто задумывается о том, чтобы пойти по пути следователя я рекомендую прислушаться к себе и быть готовым посвятить работе всю свою жизнь», — рассказывает капитан юстиции.