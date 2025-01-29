Тагильчанке, прикурившей от Вечного огня, вынесли приговор

Сегодня, 29 января, вынесли приговор женщине, которая, прикурила сигарету от Вечного огня на Вагонке.

Напомним, ранее 37-летней тагильчанке было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), которая предусматривает ответственность за публичное осквернение символов воинской славы России, а также за оскорбление памяти защитников Отечества.

Инцидент произошёл 22 июня прошлого года, в День памяти и скорби. В период с 21:00 до 21:50 возле мемориала «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий» на Площади Славы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина поднялась на постамент Вечного огня и использовала его пламя для прикуривания сигареты, танцуя при этом под музыку.

Женщина была осведомлена о значении мемориала как символа воинской славы России, воздвигнутого в честь участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Несмотря на требования двух прохожих прекратить свои действия, она отказалась подчиниться и осталась на памятнике. В ходе суда женщина признала свою вину.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а прокуратура Дзержинского района взяла под контроль проведение проверки после публикации инцидента в СМИ.

Примечательно, что обвиняемая активно ведёт социальные сети, где публикует фотографии, включая снимки с Георгиевской ленточкой и в форме советского солдата времён Великой Отечественной войны.

Прокуратура запросила наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и других материалов в СМИ и интернете, на 3 года.

Свердловский областной суд признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ на 360 часов.

Приговор в законную силу не вступил.