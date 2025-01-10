Уголовное дело на тагильчанку, прикурившую от Вечного огня, передали в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об осквернении символа воинской славы. 37-летней тагильчанке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, выразившаяся в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершённая публично).

Согласно материалам дела, 22 июня прошлого года, в День памяти и скорби, примерно между 21:00 и 21:50, обвиняемая находилась у мемориала «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий», расположенного на Площади Славы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она встала на постамент Вечного огня и использовала его пламя для того, чтобы прикурить сигарету, одновременно танцуя под музыку.

При этом женщина осознавала, что мемориал представляет собой символ воинской славы России и был возведён для увековечения памяти участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Двое прохожих, находившихся рядом с мемориалом, потребовали прекратить её действия, однако обвиняемая проигнорировала их просьбы и не покинула памятник.

Стоит отметить, что женщина активно ведёт социальные сети, где выкладывает фотографии в том числе с Георгиевской ленточкой и в форме советского солдата времён Великой Отечественной войны.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а прокуратура Дзержинского района взяла под контроль проведение проверки после публикации инцидента в СМИ.

Дело передано в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.