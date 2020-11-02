Общество

Многодетная семья из Екатеринбурга вернула деньги за авиабилеты «Уральских авиалиний», купленные по невозвратному тарифу

02.11.2020 13:49
Многодетная семья из Екатеринбурга вернула деньги за авиабилеты «Уральских авиалиний», купленные по невозвратному тарифу

Многодетная семья из Екатеринбурга через суд смогла вернуть деньги за билеты на самолёт, купленные по невозвратному тарифу, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По информации ведомства, екатеринбуржцы купили авиабилеты на рейс «Уральских авиалиний» в Прагу, вылет был запланирован на март этого года, но из-за начавшейся пандемии коронавируса, карантина и закрытия границ рейс отменили. Семья решила вернуть 63 751 рубль, потраченный на билеты, и отправила претензию в авиакомпанию. «Уральские авиалинии» отказали в удовлетворении претензии, сославшись на правила тарифа, который не предусматривает возврата денег. В возмещении суммы покупки авиаперевозчик отказал и тогда, когда семья выслала удостоверение, свидетельствующее о статусе многодетности. 

Супруги — Сергей и Елена — обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием расторгнуть договор с «Уральскими авиалиниями» и взыскать с них деньги. По требованию истцов Елене авиакомпания должна была вернуть сумму покупки билетов — 63 761 рубль, а также штраф в размере 21 706 рублей, неустойку — 52 095 рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей. В пользу Сергея истцы просили взыскать штраф — 10 174 рубля, неустойку — 24 417 рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей. Также солидарно супруги хотели взыскать почтовые расходы — 269 рублей и расходы на оплату юридических услуг — 7 тысяч рублей.

В итоге Октябрьский районный суд удовлетворил иск, но лишь частично: суд обязал «Уральские авиалинии» выплатить Сергею только компенсацию морального вреда в размере 2 тысячи рублей, Елене же возместили стоимость билетов — 63 761 рубль, неустойку — 20 тысяч рублей, штраф — 20 тысяч рублей, 2 тысячи рублей в счёт компенсации морального вреда, а также почтовые расходы — 269 рублей и расходы на оплату юридических услуг — 7 тысяч рублей. 

Пара осталась недовольна вынесенным решением и обратилась в Свердловский областной суд. Облсуд решил, что многодетная семья относится к категории пассажиров, которая имеет право на возврат провозной платы, в том числе по договорам, заключённым по «невозвратным» тарифам, поэтому авиакомпания обязана вернуть ей все деньги. 

Представитель «Уральских авиалиний» утверждал, что к заявлению о возврате суммы покупки билета не было приложено удостоверение многодетной семьи, но истцы доказали, что удостоверение было приложено с самого начала, при этом перевозчик всё равно отклонил требование Елены и Сергея, за что с «Уральских авиалиний» взыскали неустойку и штраф. Однако Областной суд отменил решение Октябрьского районного суда выплатить Сергею компенсацию морального вреда, так как оплата по договору осуществлялась Еленой, а нарушений прав Сергея как потребителя не произошло. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Фото: «Коммерсантъ»
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